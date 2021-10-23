Niye yok ona cevap ver! Ahmet Gümüştekin’den PKK sorusuna kaçamak cevap

HDP’ye yakınlığıyla bilinen Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’daki “Hafıza Odası” isimli sergisinde, masum olduğu halde öldürülen insanlara yer verildiği ileri sürüldü. Buna rağmen PKK tarafından katledilen isimlerin sergide yer almaması tepkilere neden oldu. Ayrıca sergide PKK’lıların isimlerine yer verildiği de ileri sürüldü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sergiye çelenk yollayarak desteğini iletti. Akşener’in, HDP’ye yakın isme destek vermesi her kesimde büyük tepkilere neden oldu. Bir kesim, Akşener’in İçişleri Bakanı olduğu dönemde işlenen faili meçhul cinayetlerden sorumlu olduğunu belirterek, bu sergiye çelenk yollamasını, “İnsanların aklıyla alay etmek” olarak yorumladı. Bir diğer kesimse, sözde ülkücü Akşener’in, HDP’ye yakın ismi desteklemesini eleştirdi.

Tüm bunlar, sergiyi açan Ahmet Güneştekin’e soruldu. Oda TV’ye konuşan Güneştekin, eleştirilere kaçamak cevap verdi.

Söz konusu soru ve Güneştekin’in kaçamak cevapları şu şekilde:

Neden PKK saldırılarında ölenler bu sergide yok?

Dünyanın neresinde olursa olsun hangi düşünce ve akımdan kaynaklanırsa kaynaklanasın insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili düşüncem net ve açıktır. Aybüke öğretmenin kaybı benim içimi en çok yakan kayıplardandı. Doğduğum ve büyüdüğüm bir coğrafyada 21 yaşında yok olmuş bir gençten bahsediyoruz.

12 yaşında Lice’nin bir köyünde yaşayan Ceylan Önkol’un havan topuyla param parça olan bedeni nasıl yüreğini yakmışsa, ölü bedeni çürümesin diye buzdolabında saklanan Cemile Çağırga nasıl bir acı bırakmışsa bende, Aybüke öğretmenin acısını da unutmuyorum. Ben iki kız babasıyım. Kızlara ve çocuklarla karşı o kadar hassas biriyim ki.

Yasin Börü 16 yaşında bir çocuktu. Eren’le yaşıt. Ben bu çocukların hepsinin ölümlerine nasıl bu kadar kayıtsız olabilirim. Ne düşünüyorlar, insanlığımı kaybettiğimi mi? Ceylan’ın annesi, benim Ceylanım gitmiş başkalarının ceylanı gitmesin, bu iş bitsin artık, diyordu. Böyle bir dramı yaşayan bir anne için bunları söyleyebilmek ne kadar zor olmalı.

Onlara da öbürlerine de kıyamayan bu yaşam kavrayışına daha cesurca bakmalıyız. Her şeyden çok, kadınlar yok oluştan bahsediyor değil mi? Çünkü savaşta her şeyin hiçliğe ne kadar çabuk dönüşebildiğini biliyorlar. Ölmüş bedenini saklamak için tabuta dönüştürülen yeşil bezle kaplı buzdolabını, Cemile’nin o son fotoğrafını hiç unutamayacağım. O fotoğraf ölümün dahi yaşamını kuşatan bir şey gösteriyordu. Yalnızca yaşam alanı değil, ölüm de işgal edildiğinde, bu bir parçalanma anlamına geliyor değil mi? Kim yaşamalı, kim ölmeli, ne şekilde, kim karar veriyor, yaşam ve ölüm arasındaki sınırı kim çiziyor? Bunlar serginin sorduğu sorulardı.

Meral Akşener’in sergiye çelenk göndermesi de tepki gördü ve hem katledip hem de çelenklerle kutladı denildi. Siz bu yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tepki üzerine Meral Akşener ile görüşebildiniz mi?

İYİ Parti şu anda ülkenin ilk dört büyük partisinden biri olarak görülüyor. Önümüzdeki yıllarda da siyaset sahnesinde aktif rol alacağı kabul edilen bir yapı. Serginin ev sahipliğini yapan ve şehrin ekonomisini temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olarak Diyarbakır Ticaret Odası’nın sergiye onları da davet etmesi gayet doğaldı.

Ayrıca Ticaret Odası sergiye, iktidar partisi dahil olmak üzere mecliste bulunan diğer tüm partileri, bütün siyasi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını da davet etti. Nezaketen çiçek göndermiş olmaları da onların iyi niyetlerinin bir göstergesidir. Ayrıca Selahattin Demirtaş’ın “Ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile Meral Hanımın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim” sözüne, Meral hanımın nasıl eleştirili ama olumlu bir şekilde yanıt verdiğini de unutmamak gerekir.

Siyasette hoşgörülü olmak böyle bir şey. Bir sanatçı olarak siyaset dünyasıyla bir bağım hiç olmadı. Bugüne kadar bir siyasi yapının içinde de yer almadım. Ama siyaset kültürünün ve insani ilişkilerin her zaman önemli olduğunu düşündüm.