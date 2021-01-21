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Gündem Niyazi Kasapoğlu Hocaefendi Rahmet-i Rahman'a kavuştu
Gündem

Niyazi Kasapoğlu Hocaefendi Rahmet-i Rahman'a kavuştu

Karadeniz Bölgesi’nin önemli âlimlerinden, binlerce hafız, on binlerce talebe yetiştiren M.Niyazi Kasapoğlu Hocaefendi rahmeti Rahman'a kavuştu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 10:24:00 -
Niyazi Kasapoğlu Hocaefendi Rahmet-i Rahman'a kavuştu

M.Niyazi Kasapoğlu hocaefendinin cenaze merasimi 20 Ocak Çarşamba günü Terme Merkez Pazar Camii'inde öğle namazına müteakip düzenlenecek.

Millî Gazete ailesi olarak merhum Niyazi Kasapoğlu Hoca’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Niyazi Kasapoğlu hocamız vefat etti

Milli Gazete yazarı Abdulaziz Kıranşal, Niyazi Kasapoğlu Hocaefendinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından böyle duyurdu.

Twitter hesabından üzücü haberi duyurudan Kıranşal, şu açıklamayı yaptı:

"Samsun, Termede binlerce hafız yetiştiren ve ömrünü Kur'an hizmetlerine vakfeden sadık dava adamı ve bir Ehli sünnet alimi Niyazi Kasapoğlu hocamız da hakka yürüdü. Rabbim makamını âli eylesin. Efendimiz'e (s.a.s) komşu eylesin."

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