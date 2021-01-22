Niyazi Birinci kimdir? Yavuz Bahadıroğlu’nun kitapları hangileri?

Yavuz Bahadıroğlu kimdir? Niyazi Birinci ya da yazın hayatında kullandığı isimle Yavuz Bahadıroğlu, roman ve hikâye yazarı, gazeteci ve radyo programcısıdır. Köşe yazılarında, kitaplarında Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanan usta yazar, 1971'de İstanbul’da gazetecilik hayatına başladı. Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak iş hayatında bulundu. Gazeteciliğini muhabir ve röportajcı olarak sürdürürken, çocuklara yönelik hikayeler yazdı. Yüzlerce çocuk romanı, hikâye yayınladı. Aynı dönemde Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde Yavuz Bahadıroğlu, Şeref Baysal ve Veysel Akpınar müstear isimleri ile köşe yazıları yazdı.

Asıl çıkışını Yavuz Bahadıroğlu ismiyle yazdığı romanlarla gerçekleştirdi. İlk romanı Sunguroğlu ve ardından yazdığı Buhara Yanıyor romanı Türkiye'nin en çok satan romanları arasına girdi. Genelde Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın roman yazdı. Son çıkan kitaplarından biri Biz Osmanlıyız oldu.

Yavuz Bahadıroğlu, roman, çocuk kitapları, hikâye, araştırma, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya hayat verdi. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferansa katılıp görüşlerini aktardı.

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller alan, iki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Bahadıroğlu, ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapıyordu. Bahadıroğlu aynı zamanda Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığını sürdürüyordu. Ayrıca Moral FM'de günlük yorumlar da bulunuyordu. Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), evli ve üç çocuk babasıdır.

Yavuz Bahadıroğlu'nun eserlerinden bazıları