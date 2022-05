Nitrik oksit nedir, faydaları nelerdir? Nitrik oksit içeren besinler nelerdir?

Nitrik Oksit Nedir, Ne İşe Yarar?

Nitrik oksit, çok yararları bulunan ve vücudun ürettiği bir moleküldür.

Nitrik oksit, vücut tarafından doğal olarak üretilen, kan damarlarının genişlemesini sağlayan, insülin ve insan büyüme hormonu gibi belirli hormonların salınmasını uyaran bir bileşiktir. Kalp hastalıklarının önlenmesinde, iktidarsızlık, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet tedavisinde etkilidir.

Nitrik oksit ne iş yapar?

Nitrik oksit kardiyovasküler, nörolojik, immunolojik ve diğer pek çok sistemde farklı rolleri olan biyolojik bir düzenleyicidir. Damar düz kası üzerinde gevşetici etkisi yanında endotel ve sinir hücrelerinde haberci bir molekül, aktiflenmiş immün hücre-lerde ise öldürücü bir molekül olarak görev yapar.

Faydaları;

Damarları genişleterek kan basıncını düşürmesi, Beyinde bulunana sinir hücrelerinin faaliyetini artırarak hafızayı güçlendirmesi, Vücudu oluşabilecek tümörlere karşı koruması, Koku duyularını güçlendirmesi, Mukavemet ve gücü artırması, Mide hareketlerini artırması en bilinenleridir.

Nitrik oksidin vücut tarafından üretildiği bilinse bile eksikliğini önlemek ve nitrik oksit oranını yükseltmek önemlidir. Bunu yapabilmek için ise nitrik oksit düzeyi yüksek gıdalardan yararlanmak gerekmektedir.

En ideal alım miktarı olan 0,5 litre pancar suyunda 90-126 mg nitrik oksit (1,8 mg/kg : vücut ağırlığı başına ) bulunur. 6-8 saat yüksek düzeyde vücutta kalır. 5-25 dakika sürekli maksimal efor sağlar.

Pancar suyu nasıl yapılır?

Pancar suyu yapımı oldukça basittir. Evde meyve sıkacağı, blender ya da mutfak robotu kullanarak kolaylıkla pancar suyu yapılabilir. Pancar suyu yapmak için öncelikle pancarların tepeleri kesilir ve daha sonra pancarlar iyice yıkanır. Ardından küçük parçalara bölünür ve blenderdan geçirilir.

Nitrik Oksit İçeren Besinler Nelerdir?

Nitrik oksit, vücut tarafından üretilen bir molekül dedik fakat destekleyen gıdaları almaya da özen göstermek gerekmektedir. Nitrik oksit içeren besinler arasında, roka, marul, maydanoz, tere, yeşil yapraklı sebzeler bulunmaktadır. Ispanak, lahanada da vücut tarafından nitrik okside dönüşmesi sağlanan nitrat oranı çok yüksektir.

Nitrik oksit vücudun doğal haliyle ürettiği çok faydalı bir molekül olarak bilinmektedir. Büyüme ve zihinsel hormonları destekleyen nitrik oksit düzeyi besinlerle de artırılabilmektedir. Et ürünleri, turunçgiller, pancar, sarımsak ve yeşil yapraklı sebzelerde yüksek oranda bulunmaktadır. Ayrıca nitrik oksit oranını yükseltebilmek için antioksidanlardan da yararlanmak gerekmektedir.

Nitrik oksit nerede üretilir?

Nitrik oksit (NO) son yıllarda tanınan, birçok biyolojik olayda önemli rolü olan, çok kısa yarı ömürlü bir serbest radikaldir. Önceleri vasküler sistemde, endotel kaynaklı gevşeme faktörü (EDRF) olarak tanımlandı. NO ve diğer bir son ürün olan sitrüllin, argininden NO sentaz (NOS) enzimi aracılığıyla sentezlenir.

Nitrik asit nedir ne işe yarar?

Metal sanayisinde metallerin saflaştırılmasında kullanılır. Metallerin dağlanması işlemi sırasında kullanılır. Patlayıcı maddelerin üretiminde kullanılır. pH indirgenmesi gereken su arıtması gibi yerlerde kullanılır.

Nitrik asit günlük hayatta nerelerde kullanılır?

Kullanım Alanları

Gübre üretiminde kullanılır.

Metal sanayisinde metallerin saflaştırılmasında kullanılır.

Metallerin dağlanması işlemi sırasında kullanılır.

Patlayıcı maddelerin üretiminde kullanılır.

PH indirgenmesi gereken su arıtması gibi yerlerde kullanılır.

Boya kimyasalları sektöründe kullanılır.

Nitrik asit bitkilerde ne işe yarar

Nitrik asit güçlü asit özelliğiyle fazla olan gübreleri çözerek toprağın gübrenin tamamını almasını sağlar. Buda daha hızlı ve daha iyi sonuç alınmasına sebep olur.

