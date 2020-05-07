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Aktüel

Nissan’ın eski CEO’sunu kaçırdığı iddia edilen 7 Türk hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un ev hapsinde tutulurken İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:41:33 -
Nissan’ın eski CEO’sunu kaçırdığı iddia edilen 7 Türk hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un ev hapsinde tutulurken İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 4 pilot ve 1 müdürün ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan yargılanması talep edilirken, 2 hostesin ise ‘Suçu bildirmeme’ suçundan yargılanması istendi.


Finansal usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Japonya’da ev hapsinde tutulurken, firar eden ve Türkiye aktarmalı Lübnan’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un kaçışıyla ilgili iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 pilot ve müdür Okan Kösemen hakkında ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan ceza talep edilirken, 2 hostes hakkında ise ‘Suçu bildirmeme’ suçundan dava açıldı. Olaya karıştığı iddiasıyla ifade veren 2 yer hizmetleri görevlisi Fatih K. ile İsmail Mert H. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. İddianamenin kabul edilmesiyle şüpheliler önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan 4 pilot ve Okan Kösemen halen tutuklu bulunurken, 2 hostes tutuksuz yargılanıyor.



Olayın Geçmişi


Hakkındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, 29 Aralık’ta gece saatlerinde Osaka’dan İstanbul’a doğru bir iş jeti ile kaçmıştı. İstanbul’dan Osaka’ya giden bir grup paralı asker yardımıyla kaçırılan Ghosn, 30 Aralık’ta Atatürk Havalimanı’na iniş yapmıştı. Ghosn, Atatürk Havalimanı’nda başka bir jet ile Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’na götürülmüştü. Ghosn’un İstanbul aktarmalı kaçışına Türkiye’den de aralarında pilotların olduğu şüphelilerin yardım ettiği iddia edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 Aralık’ta şüpheliler gözaltına alınmıştı. Nöbetçi mahkeme olayla ilgili 5 Türk’ü tutuklayarak cezaevine gönderilmişti.

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