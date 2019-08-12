Nissan ve Europcar’dan stratejik iş birliği

Avrupa’nın kısa dönem kiralama sektöründeki en büyük markası olan Europcar ile SUV segmentinin Türkiye’deki lideri NISSAN, müşteri memnuniyeti ve deneyimini yükseltmek amacı ile ürün tedariği konusunda stratejik bir iş birliğine imza attı.

NISSAN Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Emre Doğueri; yaptıkları iş birliğini hem perakende müşteri kanalında hem de potansiyel kiralama müşterileri için çok önemli bir tanıtım fırsatı olarak gördüklerini ifade etti.

Europcar Türkiye Genel Müdürü ve ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, toplamda bin NISSAN araç alımını kapsayan iş birliğini hem 2019 sonuna kadar hem de uzun vadede geliştirmek istediklerini söyledi.