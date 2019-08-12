0553 313 94 23

Nissan ve Europcar’dan stratejik iş birliği

Araç kiralama sektörünün lider markalarından Europcar, Nissan ile yapılan iş birliği kapsamında bin araç satın aldı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:00
Nissan ve Europcar’dan stratejik iş birliği

Avrupa’nın kısa dönem kiralama sektöründeki en büyük markası olan Europcar ile SUV segmentinin Türkiye’deki lideri NISSAN, müşteri memnuniyeti ve deneyimini yükseltmek amacı ile ürün tedariği konusunda stratejik bir iş birliğine imza attı.

NISSAN Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Emre Doğueri; yaptıkları iş birliğini hem perakende müşteri kanalında hem de potansiyel kiralama müşterileri için çok önemli bir tanıtım fırsatı olarak gördüklerini ifade etti.

Europcar Türkiye Genel Müdürü ve ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, toplamda bin NISSAN araç alımını kapsayan iş birliğini hem 2019 sonuna kadar hem de uzun vadede geliştirmek istediklerini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:00
  1. Nıssan
  2. Europcar
  3. Emre Doğueri
  4. Fırat Fidan
  5. Nissan Qashqai

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Otomotiv sektörünü 2. el ayakta tutacak”
    1. “Otomotiv sektörünü 2. el ayakta..
    2. Bakan Akar’dan "Güvenli Bölge"..
    3. Diyarbakır’da deprem!
    4. (Özel) Genç mühendisler insansız..
    5. Nissan ve Europcar’dan stratejik iş..
    6. Fatih Terim maç sonrası ameliyat oldu!
    7. Fatih Terim, bel fıtığı ameliyatı edildi
    8. Silahlı yağma suçundan hapis cezası..
    9. GRAFİKLİ - 61 sezonda 5 şampiyon
    10. Dedektör köpekler zehir tacirlerinin..
    11. Çocuk hastaların "organ kardeşliği"
    12. Kebapçı Şirin’in Kurban Bayramı..
    13. KIA’da yaz fırsatları devam ediyor
    14. Bakan Soylu: "Alınan tedbirlerle..
    15. Türk Kızılay Bulgaristan-Türkiye..
    16. Günyüzü Kaymakamı Çelik’ten şehit..
    17. Renault ve Dacia’dan ağustos ayı..
    18. Kurbanlık koyunu otomobil bagajında..
    19. İsmail dedenin 15 yıllık "yaşam nöbeti"
    20. Eren Bülbül adına kurban kesildi
    21. Kurban Bayramı dolayısıyla Millet..
    22. Fatih Terim ameliyat oldu
    23. BMW’den gurbetçilere yüzde 15 servis..
    24. Mersin plajları engel tanımıyor
    25. Eskişehir’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1..
    26. Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar..
    27. Araç kiralamada bayram havası
    28. Kurbanlıkları satanlar bayram yapıyor..
    29. CHP'ye bayram ziyaretleri
    30. Tanzanya'da bayram namazı
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı
    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı