Nissan Türkiye yeniden Bosphorus Cup’ın partneri oldu!

Bosphorus Cup’ın 23. yılına özel olarak Çırağan Palace Kempinski İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen törende, 2023 yılı kazananı Fenerbahçe Doğuş Takımı, kupayı yeni sahibine verilmek üzere organizasyona teslim etti.

Bu yıl 100 yelken takımının mücadele edeceği 23. Bosphorus Cup'ın kupa devir teslim törenine, organizasyonu düzenleyen Bosphorus Cup kurucusu Orhan Refik Gorbon, Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radthe, İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistem Müdürü Hüsnü Mete Güneş, Karaca Giyim Genel Müdürü Cihat Özbekli, Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Umut Kır ve 2023 Overall Birincisi Fenerbahçe Doğuş Takımı adına Takım Kaptanı Barış Koncagül katıldı.

İstanbul Boğazı, 19-22 Eylül tarihlerinde uluslararası yelken yarışı olan 23. Bosphorus Cup’a ev sahipliği yapacak. Bu yıl, 11 ülkeden 100 takımın katılacağı yarışta, Bulgaristan, Romanya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Fransa, Slovenya, Rusya, Gürcistan, Yunanistan ve İngiltere’den 1.000'e yakın sporcu yer alacak. Türkiye’den doğup dünyaya açılan spor etkinliğinin bu yılki teması "Rüzgarlar Tiyatrosu" olarak belirlendi. Bu tema, İstanbul Boğazı’nı bir tiyatro sahnesi olarak ele alarak, boğazın mimarisi, doğası ve rüzgarıyla birleşen bir görsel şölen sunmayı hedefliyor.

Gorbon: "23. Kez Bosphorus Cup’ta Yelken Açmak Büyük Bir Onur"

Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, "Bosphorus Cup markasına olan inancımız 23 yıldır aralıksız devam ediyor. Bu sene, 'Rüzgarlar Tiyatrosu' teması altında yelken açmanın heyecanını yaşıyoruz. 23. kez düzenlenecek olan Bosphorus Cup için 'Rüzgarlar Tiyatrosu' temasını seçmemizin arkasında, İstanbul Boğazı’ndaki yelken yarışlarının eşsiz doğasını vurgulama isteği yatıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Boğaz, bir sahneye dönüşecek ve yelkenciler, rüzgarla buluşacak. İstanbullular ve yelken severlere rüzgarları hatırlatmak amacıyla bu temayı belirledik. İstanbul büyük bir tiyatro sahnesi, rüzgar ise başrol oyuncusu. Yelkenciler, onun rehberliğinde takımlarını yönlendirecek ve bu yıl 23. kez yelken açacaklar. İstanbul’un benzersiz manzarasında, yelken sporunu daha da ileri taşımak ve şehrimizin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak için buradayız. Geçtiğimiz yıl kupayı kazanan Fenerbahçe Doğuş takımını yeniden tebrik ederken, bu yılın şampiyonunu belirlemek için sabırsızlanıyoruz. Kupayı bir kez daha devretmek, Bosphorus Cup ailesinin bir parçası olarak bizim için büyük bir mutluluk. Bu yıl, en yüksek katılımlı yarışımızı organize edeceğiz. Tüm ekiplere başarılar diliyoruz. Ayrıca, İstanbul Boğazı'nın daha önce görmediği 30 metrelik iki yelkenlinin de yarışacağı bu etkinlikte, yeni oluşumumuz olan Bosphorus Cup Art + Architecture’ı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Boğazın sanat ve mimariyle buluştuğu bu yeni platformda, Boğaz’ın ritmiyle uyum içinde bir kültür ve sanat platformu oluşturmayı amaçladık. Bu oluşumun ilk projesine özel olarak, RemDans Proje Topluluğu ile bir performans gerçekleştireceğiz," ifadelerini kullandı.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke “Çırağan Palace Kempinski olarak, İstanbul Boğazı’nın eşsiz sularında gerçekleşen ve dünyanın en prestijli yelken yarışlarından biri olan Bosphorus Cup ile bu yıl da mükemmel bir ahenk içinde birlikte olmaktan keyif duyuyoruz. 17. yüzyıldan günümüze tarihi, mimarisi ve Boğaz’ın görkemiyle ikonlaşmış bir destinasyon olan Çırağan Sarayı’ndan başlayacak olan bu yarışta yarışacak dünyanın dört bir yanından gelen tüm sporcuları içtenlikle tebrik ediyorum. Boğaz’ı süsleyecek şahane estetik görüntüler eşliğinde uluslararası bilinirliğe sahip bu yarışın keyifle izlenebileceği görkemli ve tarihi atmosferimizde daha nice yarışlarda bir araya gelmeyi umuyor, bu sahneye eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistem Müdürü Hüsnü Mete Güneş de yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Bosphorus Cup’un disiplin, çaba, kararlık ve dayanışma duygusu gibi sporun en önemli değerlerinin pekiştiği bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Tamamen rüzgâr gücüyle çalışan teknelerin yarıştığı Bosphorus Cup’ın çevreye zarar vermeyen yapısı, sürdürülebilirlik yaklaşımımızla da örtüşüyor. Biz de denizlerin korunması, ülkemizin ağaçlandırılması için projelerde yer alıyor, karbon salımını azaltmak ve yeşil dönüşümü sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Maximiles Black ile İstanbul Boğazı’nı yelken sporuyla buluşturan, kentin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin dünyaya tanıtılmasına fırsat sunan Bosphorus Cup’ın paydaşı olmak bizim için çok kıymetli.” dedi.

Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli: “107 Yıllık geçmişimizin bize yüklediği “iyi” olanla beraber olma sorumluluğumuz ile Karaca olarak Türkiye’nin en prestijli spor organizasyonunda yerimizi alıyoruz. Dünyada güzelliğiyle eşi benzeri olmayan, kıtaların buluşma noktasını; İstanbul Boğaz'ını sahne yaparak tüm dünyaya yeni baştan hatırlatan Bosphorus Cup'un Senior Ortağı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Deniz ve yelken tutkusunu hepimize doya doya yaşatmasının yanı sıra; dostluğun, bir arada olmanın ve bizim de sloganımızda ısrarla söylediğimiz gibi; “iyilikle” var olmanın bu farklı halini bir arada yaşamak için buradayız. Bu eşsiz güzellikteki sahnede gerçekleşen böylesine prestijli bir organizasyonun bir parçası olarak; doğayla olan derin bağımızı, sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı ve iyiliğe olan inancımızı da yansıtıyor olmak en büyük hedefimiz. Bosphorus Cup ile paylaştığımız bu ortak değerler ışığında, Türkiye’nin 100 yılı aşkın tek moda markası olarak, ülkemize değer katan bu tür organizasyonlarda varlığımızı sürdürmekten gurur duyuyoruz.

Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Umut Kır, “Nissan Türkiye olarak sekiz yılı aşkın süredir yelken sporuna yaptığımız bu sene yeniden Türkiye’nin en güçlü yelken organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup ile birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. 2016 yılından beri yelken yarışlarında sayısız kupa ve derece sahibi olan Nissan Türkiye Yelken Takımı’mız ile hem İstanbul hem de güney denizlerinde pek çok başarıya imza attık. Nissan’ın Ambition2030 vizyonunu destekleyen bu karbon nötr spora verdiğimiz desteği güçlendirmeyi ve denizlerdeki görünürlüğümüzü artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup’ın hem partneri olmaktan hem de bu özel yarışta yeniden iki farklı Nissan teknesi ile yarışacağımız için çok heyecanlıyız. Geçtiğimiz yıl Bosphorus Cup’ta IRC3 ve BTC2 Overall’da birincilik ödülünün sahibi olmuştuk. Bu sene yeniden Nissan Türkiye Yelken Takımı olarak podyumda olmayı hedefliyoruz.”

Yarışmanın Detayları:

Bosphorus Cup, ulusal ve uluslararası pek çok yelken takımı ve sporcusunu ağırlayacak. Rüzgârın, denizin ve İstanbul’un büyüleyici manzarasının eşlik edeceği bu yarışma, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda bir kültürel ve sosyal buluşma noktası olarak da büyük bir öneme sahip.

Tarih: 19-22 Eylül 2024

19 Eylül Kalamış’ta antrenman günü

20 Eylül Kalamış-Adalar Bölgesinde ilk yarışlar

21 Eylül İstanbul Boğazı’nda yarış

22 Eylül Kalamış ve Adalar Bölgesinde kapanış yarışları

Boğaz yarışı: 21 Eylül 2024

Rota: Beşiktaş-Kanlıca arasında 2 tur

Başlama ve Bitiş noktası: Çırağan Sarayı önü – Beşiktaş Ortaköy arası

Katılımcılar: 20 ülkeden 100’ü aşkın yelkenli tekne ve 900’den fazla sporcu

İzleme Rotaları: Ortaköy Meydanı, Arnavutköy Akıntı Burnu, Aşiyan, Göksu