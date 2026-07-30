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Spor Nissan Tokyo’da çifte puanla döndü! Şampiyonluk yarışında farkı 14’e indirdi
Spor

Nissan Tokyo’da çifte puanla döndü! Şampiyonluk yarışında farkı 14’e indirdi

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Nissan Tokyo’da çifte puanla döndü! Şampiyonluk yarışında farkı 14’e indirdi

Nissan Formula E Takımı, Tokyo E-Prix hafta sonundaki iki yarıştan da puan çıkardı. Oliver Rowland’ın yedinci ve dördüncü, Norman Nato’nun ise altıncı olduğu sonuçlarla şampiyonluk mücadelesi Londra’daki finale taşındı.

Nissan Formula E Takımı, Formula E Dünya Şampiyonası'nın Tokyo E-Prix hafta sonunu her iki yarışta da puan alarak tamamladı. Oliver Rowland cumartesi günü yedinci, pazar günü ise dördüncü olurken, Norman Nato pazar yarışını altıncı sırada bitirdi. Sonuçlarla birlikte Rowland, sezon finali öncesinde Sürücüler Şampiyonası liderinin yalnızca 14 puan gerisinde yer alıyor.

 

Hafta sonunun ilk yarışında Nissan, sıralama turlarında istediği sonucu alamadı. 15. sıradan start alan Rowland, başarılı enerji yönetimi, Pit Boost ve Attack Mode stratejisi sayesinde sekiz sıra kazanarak yedinciliğe yükseldi. Nato ise puan mücadelesi verirken yaşadığı temas sonrası aldığı beş saniyelik ceza nedeniyle 16. sırada finiş gördü.

 

Pazar günü ise olumsuz hava koşulları nedeniyle üçüncü antrenman seansı iptal edilmesine rağmen takım önemli bir performans artışı sergiledi. Her iki pilot da Duels aşamasına yükselirken, değişken pist şartlarında doğru strateji uygulayan Nissan yarış boyunca rekabetçi bir görüntü çizdi.

 

Islak zeminde başlayan mücadelede Rowland, Attack Mode kullanımını iyi değerlendirerek ön gruba yükseldi ve bir süre yarış liderliğini de üstlendi. Son bölümde enerjisini başarılı şekilde yöneten Britanyalı pilot, dördüncü sırayı koruyarak önemli puanlar kazandı.

Nato ise ilk bölümde yaşadığı tutunma sorunlarının ardından pistin kurumasıyla birlikte güçlü bir geri dönüş gerçekleştirdi. Son Attack Mode periyodunda yedi sıra birden kazanan Fransız pilot, damalı bayrağı altıncı sırada görerek Nissan'ın evindeki hafta sonunu çifte puanla tamamlamasını sağladı.

 

Nissan Formula E Takımı Genel Müdürü ve Takım Patronu Tommaso Volpe, Tokyo'da alınan sonucun özellikle pazar günkü gelişimin ardından önemli olduğunu belirterek, Londra'daki sezon finalinde hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğu için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

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Formula E Dünya Şampiyonası'nda sezon, 14-16 Ağustos tarihlerinde Londra'da düzenlenecek çift yarış hafta sonunda sona erecek.

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