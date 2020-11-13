  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Nissan 2020 mali yılı net kayıp tahminini yukarı yönlü güncelledi
Ekonomi

Nissan 2020 mali yılı net kayıp tahminini yukarı yönlü güncelledi

Nissan Üst Yöneticisi Uçida Makoto: - "Kovid-19 salgını ve bu mali yılın ikinci yarısındaki küresel ekonomik durum gibi belirsizliklerle karşı karşıyayız" - "Finansal olarak daha disiplinize olarak, işimizi daha kuvvetli ve daha sürdürülebilir pozisyona taşımalıyız"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 08:01:41 -
Nissan 2020 mali yılı net kayıp tahminini yukarı yönlü güncelledi

TOKYO (AA) - Nissan, 2020 mali yıl net kayıp beklentisini, yukarı yönlü güncelleyerek 615 milyar yene (5,8 milyar dolar) yükseltti.

Nissan Motor'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği ekonomik atmosferde firmanın mali verileri güncellendi.

Mart 2021'de sona erecek mali yıl için daha önce açıklanan firmanın net kayıp tahmini, yukarı yönlü güncellenerek 615 milyar yene (5,8 milyar dolar) yükseltildi.

Japon otomobil üreticisi, tüm mali yılda 4,16 milyon araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

- Mali yarıyıl rakamları

Nisan-Eylül arası dönemine denk düşen mali yarıyıl rakamlarına göre Nissan 329,96 milyar yen (3,1 milyar dolar) net kayıp açıkladı.

Satışların, 2019'un ilk yarısına kıyasla, yüzde 38,2 düşmesiyle işletmesel kayıp 158,76 milyar yen (1,5 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Uçida Makoto, düzenlediği online basın toplantısında, "aşırı gerilmiş" bir hedefe odaklanmadıklarını ve iş performanslarını sürekli geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Uçida, "Kovid-19 salgını ve bu mali yılın ikinci yarısındaki küresel ekonomik durum gibi belirsizliklerle karşı karşıyayız. Finansal olarak daha disiplinize olarak, işimizi daha kuvvetli ve daha sürdürülebilir pozisyona taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus isimden çarpıcı analiz: İnanılmaz derecede...
Dünya

Rus isimden çarpıcı analiz: İnanılmaz derecede...

Rusya Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Pukhov, "Acı gerçek şu. Moskova'nın Trans-Kafkasya bölgesindeki nüfuzu keskin bi..
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında ..
İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih
Gündem

İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih

Koronavirüs aşısını bulan Biontech firmasının CEO'su Türk profesör Uğur Şahin, aşı çalışmaları sayesinde gelecek sene ortalarında insanlığın..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay