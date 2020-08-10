Nişastalı bisküvi kurabiye tarifi | Kıtır kurabiye nasıl yapılır?

Bu tarifin malzemeleri 2 tepsi içindir. Eğer fazla olduğunu düşünüyorsanız ölçüleri yarı yarıya indirmeniz gerekecektir.

Malzemeler

250 gram margarin veyahut tereyağı

2 adet yumurta

1 buçuk su bardağı kadar pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya ya da mercimek tanesi kadar vanilya özü

3 su bardağı nişasta

2 su bardağı un

Oda ısısına geliş ve tamamen erimiş olan margarini derin bir kaba alın. Üzerine yumurtaları kırın ve yağın krema kıvamına gelmesini sağlayın. Bunu yapmanızdaki fayda, kurabiyenin içerisinde büyük bir tereyağı parçası kalmasını engellemek ve toz malzemeleri koyduğunuzda homojen bir hamur elde etmenizi sağlamak içindir.

Kabın içerisine; pudra şekeri, kabartma tozu, vanilya, nişasta ve unu yavaş yavaş ilave ettikten sonra bir süre yoğurun. Unun kalitesi ve kalınlığı kıvamı değiştireceği için, gereken yumuşaklıkta bir hamur elde edemezseniz nişasta ve un ilavesi yapmalısınız.



Çok ele yapışmayan fakat bir miktar cıvık bir hamur elde edin ve küçük bezeler halinde yuvarlayarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Kıtır bir lezzet istiyorsanız 200 derecelik fırında kızarana kadar, yumuşak kurabiye kıvamında bir lezzet istiyorsanız da 180 derecelik fırında pembeleşmeye yakın olacak kadar pişirin ve fırından alın.