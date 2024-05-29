  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe'de Başkanlık yarışı! Cübbeli Ahmet Hoca tercihini açıkladı

Taliban'dan Türkiye'ye kaçan Afganlarla ilgili açıklama: Defaatle denedik ama olmadı

İflas eden havayolu devi geri dönüyor! ‘Duyan bu nasıl olur?’ diyor ama başarmak üzereler

Türk savunma sanayii destan yazıyor! ASELSAN'dan tarihi başarı

İsrail tek bir uçakla KC-46 olmadan Türkiye'yi vurabilir mi? Emekli albay açıkladı

'Türkiye iyi ki F-35 almamış' dedirten bir olay daha!

Yazıklar olsun sizin insanlığınıza! "İsrail'in Refah'taki saldırısı "kırmızı çizgiyi" aşmadı"

Türk SİHA'larını imha etme planı ortaya çıktı! TB2 SİHA alan o ülke de destek veriyor

Halk aç yaygarasından ‘kıyıda evi olan yandı’ya! Kıyıda eviniz var ise avukatınız Sözcü

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin açıkladı: Devletten uzaklaştırılacaklar
Yerel Nişantaşı'nda önüme kırdın kavgası kamerada ! Araca çarpıp kaçtı
Yerel

Nişantaşı'nda önüme kırdın kavgası kamerada ! Araca çarpıp kaçtı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 10:30:00 - 2024-05-29 10:33:49

Nişantaşı’nda trafikte “önüme kırdın” kavgası kameraya yansıdı. İşte o görüntüler...

Şişli Nişantaşı’nda cadde üzerinde seyreden bir sürücü, diğer sürücünün önüne sinyal verip kırdı. Diğer sürücü de sinyal verip onun önüne kırınca tartışma çıktı. Trafik ışıklarında tartışan iki sürücüden biri, diğerine çarparak kaçtı. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 09.00 sıralarında Şişli Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde seyir halinde olan bir sürücü, diğer sürücünün önüne sinyal verip direksiyonu kırıp geçti. Bu duruma sinirlenen diğer sürücü de onun önüne aynı şekilde sinyal verip kırdı.

Hem önüne kırdı hem çarpıp kaçtı

Trafik ışıklarında duran iki sürücü ardından araçlarının içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma sonrası sürücülerden biri diğerinin aracına çarparak kaçtı. Diğer sürücü ise araçtan inerek birkaç metre peşinden koştu. Yaşananlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un göbeğinde bıçaklı trafik kavgası: 1 yaralı
İstanbul’un göbeğinde bıçaklı trafik kavgası: 1 yaralı

Aktüel

İstanbul’un göbeğinde bıçaklı trafik kavgası: 1 yaralı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(Özel) Esenyurt’ta TEM’de trafik kavgası kamerada
(Özel) Esenyurt’ta TEM’de trafik kavgası kamerada

Aktüel

(Özel) Esenyurt’ta TEM’de trafik kavgası kamerada

Niğde’deki trafik kavgasındaki şoför o anları anlattı
Niğde’deki trafik kavgasındaki şoför o anları anlattı

Aktüel

Niğde’deki trafik kavgasındaki şoför o anları anlattı

Yok böyle trafik kavgası! Başına çekiçle vurdu
Yok böyle trafik kavgası! Başına çekiçle vurdu

Yerel

Yok böyle trafik kavgası! Başına çekiçle vurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23