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Nişantaşı Üniversitesi ile ICBC Türkiye bir araya geldi

Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal ile ICBC Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, bankanın genel merkezinde görüşme gerçekleştirdi

13 Mart 2019 Çarşamba 16:52
Nişantaşı Üniversitesi ile ICBC Türkiye bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, ICBC Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki yıl önce taşındığı NeoTech Kampüs'te teknolojiyi üniversite eğitimi ile bir araya getiren Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu Levent Uysal ve ICBC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, ICBC Türkiye’nin genel merkezinde bir araya geldi.

Çin ekonomisi ve Türk ekonomisi hakkında istişare ederek Çin ile Türkiye ticari ilişkilerini değerlendiren Uysal ve Gao, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler, eğitim köprüsü ve iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sonucunda Uysal ve Gao, hatıra fotoğrafı çektirerek tekrar istişare etmek üzere sözleşti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:52
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