Nişanlısına kızıp kendini astı, yatalak kaldı

Gaziantep’te yaklaşık 2 yıl boyunca kazazede ve hastaların yardımına koşan Acil Tıp Teknisyeni Yasemin Durkal, tartıştığı nişanlısına kızıp gerçekleştirdiği intihar teşebbüsünün ardından ise eski sağlığını arıyor. İpten nişanlısı tarafından alınan Yasemin 5 yıl süren tedaviye rağmen halen daha konuşamıyor, hareket edemiyor.

Gaziantep’te 2011 yılında Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak 112 ambulansında görev yapmaya başlayan 25 yaşındaki Yasemin Durkal, yaklaşık 2 yıl boyunca ihbardan ihbara koşturarak, kazazede ve hastalara hayat kurtaran müdahalelerde bulundu.

Bir süre sonra iş yerinde meslektaşı A.G ile tanışan Yasemin Durkal, çok sevdiği A.G ile nişanlandı. Evlilik planları yapan Yasemin Durkal, süreçte sık sık nişanlısı ile tartışmaya başladı. 27 Ağustos’ta da nişanlısı ile tartışan Yasemin Durkal, evin garajında intihar girişiminde bulundu.

Yaşanılan süreci anlatan anne Ayşe Durkal, A.G’nin kızına şiddet uyguladığını ve üzerinden kredi çektiğini ileri sürdü. Kızının süreçte nişan yüzüklerini attığını ve A.G’nin ailesinin özür dilemesi üzerine ise yeniden barıştıklarını belirten anne, “Kızım göreve başladıktan sonra 1 yıl çalıştı. İyi bir arkadaşı olduğunu söyledi. Çok ısrar etti ve eve getirerek bizimle tanıştı. Başta memnun kalmıştık. Nişan olduktan sonra bazı yaşadıklarımız hoşumuza gitmedi. Ayrılmalarını istedik ama Yasemin istemedi. Sürekli tartışıyorlardı. Küçük kardeşi sırtında morluk olduğunu fark etmiş. Şiddet görmüş. Sorunca ağladı. Babasına söyledim. Bir süre sonra ise kendisi yüzükleri çıkarttı. Yüzükleri bize verdi. Tekrar istedi ama vermedik. Oğlan da kendi ailesine söylemiş. Ailesi geldi. Özür dilediler. Tekrar barıştılar ama hep kavga ederlerdi. Çok zor şartlarda okuttuk. Maaşına biz hiç karışmazdık. Kızım, ‘işten kurtulmak için okuyacağım’ derdi. Çocukluğunu hiç yaşayamadı" dedi.

"Üstüne kredi çektirmiş"

Kızının düğün planları yaptığını da anlatan acılı anne, “Eşyalarını hazırladık. Bundan başkasıyla yapamam, ben çok seviyorum derdi. Kızımın nişanlısı, bizden habersiz kredi çektirmiş. Kendisinin banka ile sorunu olduğu için Yasemin adına kredi çekmiş. Hiç ödememiş, hep Yasemin’e ödettirmiş. Yasemin’in not defterini buldum, orada gördüm, kredi ödediğini” şeklinde konuştu.

Nişanlısına iple birlikte fotoğrafını göndermiş

Anne Durkal, kızının olay gecesi tüm telefonları kapattığını belirtirken, iple çektirdiği fotoğrafı ise nişanlısına attığını kaydetti. Durkal, “Akşam yemeği yedik, ben yattım. Gece 04:00 sıralarında 'baba' diye bağıran çığlık sesine uyandık. Balkondan baktık, nişanlısının sesiydi. Hemen koşarak yere indik. Komşular gelmiş, Yasemin’i yere yatırmış, kalp masajı yapıyordu. 112 ambulansı ile hastaneye götürdüler. Ben ne olduğunu anlamadım. Yasemin intihara girişmiş. Gece nişanlısı ile konuşmuşlar, kavga etmişler. Ona söylemiş intihar edeceğini, bizim telefonlarımızı da kapatmış. Yasemin nişanlısına resim çekmiş göndermiş. A.G ise resmi görünce bizim telefonlarımızı aramış. Bizim telefonlar kapalı olunca, eve gelmiş. Garajın kapısına vurarak açmış, Yasemin’i kendi indirmiş ipten” ifadelerini kullandı.