THY- Euroleague
0553 313 94 23

Nişanlısına kızıp kendini astı, yatalak kaldı

Gaziantep'te nişanlısı ile tartışıp intihar eden Acil Tıp Teknisyeni Yasemin Durkal, yatağa bağımlı halde yaşıyor.

07 Aralık 2018 Cuma 14:51
Nişanlısına kızıp kendini astı, yatalak kaldı

Gaziantep’te yaklaşık 2 yıl boyunca kazazede ve hastaların yardımına koşan Acil Tıp Teknisyeni Yasemin Durkal, tartıştığı nişanlısına kızıp gerçekleştirdiği intihar teşebbüsünün ardından ise eski sağlığını arıyor. İpten nişanlısı tarafından alınan Yasemin 5 yıl süren tedaviye rağmen halen daha konuşamıyor, hareket edemiyor.

Gaziantep’te 2011 yılında Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak 112 ambulansında görev yapmaya başlayan 25 yaşındaki Yasemin Durkal, yaklaşık 2 yıl boyunca ihbardan ihbara koşturarak, kazazede ve hastalara hayat kurtaran müdahalelerde bulundu.

Bir süre sonra iş yerinde meslektaşı A.G ile tanışan Yasemin Durkal, çok sevdiği A.G ile nişanlandı. Evlilik planları yapan Yasemin Durkal, süreçte sık sık nişanlısı ile tartışmaya başladı. 27 Ağustos’ta da nişanlısı ile tartışan Yasemin Durkal, evin garajında intihar girişiminde bulundu.

Yaşanılan süreci anlatan anne Ayşe Durkal, A.G’nin kızına şiddet uyguladığını ve üzerinden kredi çektiğini ileri sürdü. Kızının süreçte nişan yüzüklerini attığını ve A.G’nin ailesinin özür dilemesi üzerine ise yeniden barıştıklarını belirten anne, “Kızım göreve başladıktan sonra 1 yıl çalıştı. İyi bir arkadaşı olduğunu söyledi. Çok ısrar etti ve eve getirerek bizimle tanıştı. Başta memnun kalmıştık. Nişan olduktan sonra bazı yaşadıklarımız hoşumuza gitmedi. Ayrılmalarını istedik ama Yasemin istemedi. Sürekli tartışıyorlardı. Küçük kardeşi sırtında morluk olduğunu fark etmiş. Şiddet görmüş. Sorunca ağladı. Babasına söyledim. Bir süre sonra ise kendisi yüzükleri çıkarttı. Yüzükleri bize verdi. Tekrar istedi ama vermedik. Oğlan da kendi ailesine söylemiş. Ailesi geldi. Özür dilediler. Tekrar barıştılar ama hep kavga ederlerdi. Çok zor şartlarda okuttuk. Maaşına biz hiç karışmazdık. Kızım, ‘işten kurtulmak için okuyacağım’ derdi. Çocukluğunu hiç yaşayamadı" dedi.

"Üstüne kredi çektirmiş"

Kızının düğün planları yaptığını da anlatan acılı anne, “Eşyalarını hazırladık. Bundan başkasıyla yapamam, ben çok seviyorum derdi. Kızımın nişanlısı, bizden habersiz kredi çektirmiş. Kendisinin banka ile sorunu olduğu için Yasemin adına kredi çekmiş. Hiç ödememiş, hep Yasemin’e ödettirmiş. Yasemin’in not defterini buldum, orada gördüm, kredi ödediğini” şeklinde konuştu.

Nişanlısına iple birlikte fotoğrafını göndermiş

Anne Durkal, kızının olay gecesi tüm telefonları kapattığını belirtirken, iple çektirdiği fotoğrafı ise nişanlısına attığını kaydetti. Durkal, “Akşam yemeği yedik, ben yattım. Gece 04:00 sıralarında 'baba' diye bağıran çığlık sesine uyandık. Balkondan baktık, nişanlısının sesiydi. Hemen koşarak yere indik. Komşular gelmiş, Yasemin’i yere yatırmış, kalp masajı yapıyordu. 112 ambulansı ile hastaneye götürdüler. Ben ne olduğunu anlamadım. Yasemin intihara girişmiş. Gece nişanlısı ile konuşmuşlar, kavga etmişler. Ona söylemiş intihar edeceğini, bizim telefonlarımızı da kapatmış. Yasemin nişanlısına resim çekmiş göndermiş. A.G ise resmi görünce bizim telefonlarımızı aramış. Bizim telefonlar kapalı olunca, eve gelmiş. Garajın kapısına vurarak açmış, Yasemin’i kendi indirmiş ipten” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:51
  1. Gaziantep
  2. Yasemin Durkal
  3. Nişanlısına kızıp kendini astı
  4. yatalak kaldı
  5. Genç kızın dramı

YORUM YAZ

  • veliveli32 dk önce
    Böyle olacağı belli imiş... Yine de zor bir imtihan... Çok daha dikkatli ve tedbirli olmalı
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Atık yağ karşılığı kedi köpek maması
  1. Atık yağ karşılığı kedi köpek maması
  2. Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor maçı..
  3. Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması:..
  4. Savunma ve havacılık ihracatta rekora..
  5. Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne..
  6. 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı,..
  7. Avrupa Kros Şampiyonası'na doğru
  8. Darıca Gençlerbirliği'nde Derelioğlu..
  9. Mısır'da fırtına nedeniyle 2 liman..
  10. Para karşılığında suçluları serbest..
  11. Mısır'da eski Adalet Bakanı gözaltında
  12. WhatsApp kullananlara kötü haber! O..
  13. ‘Ziraat Katılım bütün illerde olacak’
  14. "Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak..
  15. Fenerbahçe'ye Frey'den kötü haber
  16. Asgarî ücret maratonu başladı
  17. Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda 5..
  18. Selman için yolun sonu: Milyarlarca..
  19. Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı..
  20. Sabancı en güçlü 100 kadın arasında
Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"

Günün Karikatürü

7 Aralık 2018
Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."