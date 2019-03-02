0553 313 94 23

Nişanlı çift, düğün davetiyesi dağıtırken kazada yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünleri için davetiye dağıtmaya çıkan çiftin içinde olduğu araç, kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 20:29
Nişanlı çift, düğün davetiyesi dağıtırken kazada yaralandı

Bursa'da akrabalarına düğün davetiyesi dağıtan Emre Tokel (37) ile nişanlısı Fatma Nur Can'ın (33) içinde bulunduğu kamyonet, dere yatağına yuvarlandı. Ters dönen kamyonetteki nişanlı çift, yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde İnegöl İlçesinde Kınık Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Bursa'ya düğün davetiyesi dağıtmak üzere yola çıkan sürücü Emre Tokel yönetimindeki 40 LE 222 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp dere yatağına yuvarlandı. Ters dönen kamyonette sıkışan Tokel ve nişanlısı Fatma Nur Can yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sıkıştıkları kamyonetten itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 20:29
  1. Kayseri
  2. Bursa
  3. İnegöl
  4. Trafik kazası
  5. Nişanlı çift
  6. düğün davetiyesi dağıtırken kazada yaralandı

YORUM YAZ

  • El-Mukayyet el ArabiEl-Mukayyet el Arabi51 dk önce
    Nişanlı çiftleri başbaşa yalnız bırakmamak lazım.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan çay davetine icabet
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan çay..
  2. Siirt'te muhtar adayları arasında kavga
  3. Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi
  4. Serdar ilk golünü attı
  5. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 -..
  6. Ayew, M.Başakşehir maçında cezalı..
  7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  8. Dumanların sardığı binada mahsur..
  9. SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneledi
  10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
  11. Aksaray’da 3 kişi polis memurunu..
  12. Maçın ardından
  13. Milli Savunma Bakanı Akar’ın Ağrı..
  14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
  15. Basketbolda maçın ardından
  16. Türk Kızılayı KPSS şartsız personel..
  17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Patriot..
  18. CHP'li İzmir Belediyesi'nden Erdoğan..
  19. Federer'den kupa "dalya"sı
  20. TEM’de aracın çaptığı vatandaş..
  21. Gaziantep'e 12 tanzim satış merkezi
  22. İYİ Parti İlçe Başkanı Nuri Araz,..
  23. CHP Tunceli İl Başkanı Çelik..
  24. Binali Yıldırım, Kavakpınar Cemevi’nin..
  25. Maçın ardından
  26. "İstanbul'da otobüsler tek renk olacak"
  27. Manchester City maç fazlasıyla lider
  28. İİT Genel Sekreter Yardımcılığına..
  29. Karabük'te kamyon eve çarptı, sürücü..
  30. Maçın ardından
Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
İmamoğlu hap mı kullanıyor?
İmamoğlu hap mı kullanıyor?
AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

Günün Karikatürü

2 Mart 2018
Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...