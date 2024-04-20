  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akaryakıt fiyatları her an tepetaklak olabilir! Bu senaryo hiç hesapta yoktu

MEB'den yeni takvim güncellemesi: Nasıl, kaç gün tatil olacak? Bir müjde daha: Türkiye kararı duyuruldu

Pakistan'dan ABD'ye 'Balistik füze' tepkisi!

Dolmabahçe'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'i kabul etti

'Türkiye bir doktor kaybetti, İngiltere bir doktor kazandı' diyerek ülkesini terk edenlerin hazin sonu "İngiltere'de doktor maaşları çok düşük"

Müjde gibi müjde! O ülkenin milyonerlerini Türkiye'ye getirme kararı aldılar

Türk füzelerini, İHA'larını düşürmek için Demir Kubbe alacaklar! İsrail'e gün doğdu

Muhalif yazar Nihat Genç’ten İmamoğlu’na “Sömürgeci şirketlerin yeni Zelenkysi"

Japonya'da Bayraktar TB2 SİHA gündem oldu! O ülkenin satın almasına öyle bir şaşırdılar ki...

Ömer Çelik'e göre: Çirkin yaklaşımlar kabul edilemez... DEM yöneticilerinin sözlerine tepki açıklaması!
Kadın - Aile Nisan yağmuru bakın neye yarıyor? Suyun faydası ne? Sorusuna yanıt merak edildi... İşte o cevap
Kadın - Aile

Nisan yağmuru bakın neye yarıyor? Suyun faydası ne? Sorusuna yanıt merak edildi... İşte o cevap

Yeniakit Publisher
2024-04-20 23:17:00 - 2024-04-20 23:29:01
Nisan yağmuru bakın neye yarıyor? Suyun faydası ne? Sorusuna yanıt merak edildi... İşte o cevap

Baharın habercisi Nisan yağmuru şifa ve bereket kaynağı olarak bilinir. Nisan ayının bu yağmurlu günlerinde faydaları merak ediliyor. Bakın nelere iyi geliyormuş.

Konya'nın tarihi dokusunda, Selçukluların başkentlik yaptığı dönemlerde bir gelenek vardı ki, bugün bile hala konuşuluyor.

Nisan ayında yağan yağmurlar kaplarda toplanır ve hastalara şifa olarak dağıtılırdı.

Nisan yağmurları, Nisan ortalarından mayıs ortasına kadar devam eder, şifa ve bereket getirdiği inancıyla toplanır. Faydaları ise saymakla bitmiyor.
Duyan balkona bir kap bıraktı bile!

Nisan yağmuru faydaları

Nisan yağmurları, kış boyunca azalan demir miktarını dengeler, vücudu canlandırır ve enerji verir.

Ayrıca, Nisan yağmurları havanın içerisinde bulunan zararlı maddeleri arındırır. Özellikle kükürt ve karbon gibi maddelerin temizlenmesiyle birlikte, soluduğumuz hava daha temiz ve sağlıklı olur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saç bakımında da Nisan yağmurlarının mucizevi etkileri görülür. Yağmur suyuyla yapılan saç bakımı, saçların daha parlak, canlı ve sağlam olmasını sağlar. Aynı zamanda saçları besleyerek hızlı uzamasına da yardımcı olur.

Bitkiler için de Nisan yağmurları oldukça önemlidir. Kök gelişimlerini destekler ve bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlar.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23