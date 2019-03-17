Nisan ve mayısa dikkat
TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, nisan ve mayıs aylarının kritik olduğuna işaret etti.17 Mart 2019 Pazar 09:44
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, nisan ve mayıs aylarının kritik olduğuna işaret ederek, “Bu dönemi dolar kurunda yeni bir hareketlenmeye sebep olmayacak bir dirayetle yönetirsek Haziran’dan itibaren ülke nefes almaya başlar” dedi. Alkin, Antalya’da yaptığı açıklamada ayrıca reel sektöre enflasyonda kalıcı inişin başladığının hissettirilmesi gerektiğini belirtti.
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