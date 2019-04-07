Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri 2 yeni etkinlik ile devam edecek.

Büyükşehir Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri 2 yeni etkinlik ile devam edecek. Fakr’a Övgü ve Söz Eserleri ve Hikayeleriyle Kanun Resitali programları sanatseverler ile buluşacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Nisan Kültür Sanat Etkinliklerimiz 8 Nisan Pazartesi günü iki farklı etkinlikle devam edecek. İlk olarak Yazar Rabia Brodbeck 14.00’da Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle, 18.00’da ise Faik Baysal Kütüphanesinde sanatseverlerle buluşacak. Günün bir diğer etkinliğine ise Tarihi Alicanlar Konağı ev sahipliği yapacak. Serkan Mesut Halili ‘Saz Eserleri ve Hikayeleriyle Kanun Resitali isimli söyleşi ve dinleti programına konuk olacak. Etkinlik saat 20.00’da başlayacak. Tüm sanatseverler etkinliklerimize davetlidir” denildi.