  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Nebati 'Kötü niyetli algı operasyonu' diyerek açıkladı! 'CHP milletvekili uçakta provokasyon yaptı, sözlerim ona'

Dolar rekor tazeledi! Gram altın füze gibi uçtu

İmamoğlu, seçim gecesi o isimle görüşmüş! "İşler karışacak" deyip duyurdu

Zavallılar seçim hezimeti sonrası iyice delirdiler! İzmir B.Belediyesi CHP’ye oy vermeyenleri ifşa edecek!

Hangi muhalif gazeteciler Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yaptı?

Batı yalakaları iyi dinlesin! Almanya'dan gelen gurbetçi her şeyi açıkladı

Say say bitmiyor! Seçimden önce öyle, seçimden sonra böyle

Bomba iddia! Mehmet Şimşek bugün...

Abdülkadir Selvi'nin yazısı İmamoğlu cephesini karıştırdı

Önce Kılıçdaroğlu'nun tabutunu kaldırmışlardı şimdi ise 'lokma'sı döküldü
Ekonomi Nisan ihracatı 19.3 milyar dolar
Ekonomi

Nisan ihracatı 19.3 milyar dolar

Yeniakit Publisher
2023-05-31 16:48:00 -
Nisan ihracatı 19.3 milyar dolar

Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17.1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolara, ithalat yüzde 4.8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 42.1 artarak 8 milyar 738 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2022’de yüzde 79.1 iken, geçen ay yüzde 68.9’a indi. İhracat ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalarak 80 milyar 869 milyon dolara düşerken, ithalat yüzde 7.1 artarak 124 milyar 313 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 32.9 artarak 43 milyar 444 milyon dolara çıktı.

Oranlar farklılaşıyor

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2022’de yüzde 71.8 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 65.1 seviyesine çekildi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat nisanda yüzde 17.2 azalarak 21 milyar 807 milyon dolardan 18 milyar 50 milyon dolara geriledi. Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3 artarak 21 milyar 219 milyon dolardan 21 milyar 865 milyon dolar düzeyine geldi.

Ticaret hacminde azalış

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı nisanda 3 milyar 815 milyon dolar olarak kayda geçti. Dış ticaret hacmi yüzde 7.2 azalarak 39 milyar 914 milyon dolara düştü. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82.6 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23