Nisan ihracatı 19.3 milyar dolar

Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 42.1 artarak 8 milyar 738 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2022’de yüzde 79.1 iken, geçen ay yüzde 68.9’a indi. İhracat ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalarak 80 milyar 869 milyon dolara düşerken, ithalat yüzde 7.1 artarak 124 milyar 313 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 32.9 artarak 43 milyar 444 milyon dolara çıktı.

Oranlar farklılaşıyor

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2022’de yüzde 71.8 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 65.1 seviyesine çekildi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat nisanda yüzde 17.2 azalarak 21 milyar 807 milyon dolardan 18 milyar 50 milyon dolara geriledi. Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3 artarak 21 milyar 219 milyon dolardan 21 milyar 865 milyon dolar düzeyine geldi.

Ticaret hacminde azalış

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı nisanda 3 milyar 815 milyon dolar olarak kayda geçti. Dış ticaret hacmi yüzde 7.2 azalarak 39 milyar 914 milyon dolara düştü. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82.6 oldu.