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Yerel Nisan ayında kar sürprizi! 101 cm oldu
Yerel

Nisan ayında kar sürprizi! 101 cm oldu

Kocaeli’nin zirvesinde yer alan kayak merkezi Kartepe’de aralıklı olarak devam eden kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 101 cm oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 15:49:00 -
Nisan ayında kar sürprizi! 101 cm oldu

Kocaeli’nin kayak merkezi Kartepe, en uzun karlı sezonlarından birini yaşıyor. Uzun yıllar, kayak sezonunu yağış azlığı sebebiyle erken kapatan Kartepe’de havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı da zaman zaman etkili olmaya devam ediyor. Aralıklı olarak devam eden kar yağışı sonrasında Kartepe zirvesinde kar kalınlığı 101 cm’e ulaştı.

Öte yandan kar yağışı sonrasında Kartepe zirvesi ve yollarının açık kalması için ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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