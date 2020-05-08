Nisan ayı anket sonuçları peş peşe açıklanıyor! Bu anket Türkiye gündemini yerle bir edecek

İstanbul Ekonomik Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, koronavirüs salgını sürecinde 12 ilde bin 537 kişi ile yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, AK Parti oy oranı yüzde 35.8'den yüzde 39.0'a kadar artarken, CHP'nin oy oranı ise yüzde 19.7 bandında kaldı.

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası programında 12 ilde gerçekleştirdikleri anket çalışmasını anlattı.

Selçuki, ''AK Parti'nin yüzde 35.8 den yüzde 39.0'a kadar geldiğini, CHP'nin ise yüzde 19.7 bandında kaldığını görüyoruz. CHP kazandığı zaferi, geniş kitleleri ikna edecek bir stratejiye dönüştüremedi'" dedi.

AK Parti'nin oyunda yükseliş

Her ay iki kez farklı konularda 12 ilde 1537 kişi ile yapılan araştırmaların sonucunu Türkiye Raporu sitesinde yayınlayan Selçuki son anket çalışmalarını şöyle anlattı:'

'Anketi Türkiye çapında 4- 5 Mayıs tarihlerinde bin 537 kişiyle yaptık. AK Parti'nin yüzde 35.8'den yüzde 39.0'a kadar geldiği görülüyor. MHP ise yüzde 8 civarında. CHP ise yüzde 19.7. Sonuçları parti bazında değil ittifak bazında değerlendiriyoruz. Cumhur ittifakına baktığımız zaman son 6-7 aydır yüzde 50'ye en yaklaştıkları yerlerdeler yüzde 47 civarındalar. 7 Ay öncesinde yüzde 43 civarlarındaydı"