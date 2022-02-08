Nisan ara tatili ne zaman 2022? İkinci ara tatil ne zaman olacak?

Yarıyıl tatilini geride bırakan öğrenciler ikinci ara tatil dönemi için araştırma yapmaya şimdiden başladı. Yarıyıl tatilinin bitmesinden sonra öğrenciler şimdi de ikinci ara tatil tarihi ile yaz tatilinin ne zaman olacağını sorgular oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2019 yılında uygulanmaya başlanan ara tatil dönemleriyle ilgili detaylar merak edilmeye devam ediyor. Peki, yarıyıl tatilinden sonra hangi tatil başlayacak? İkinci ara tatil kaç gün sürecek?

İkinci ara tatil ne zaman yapılacak?

2021 2022 eğitim öğretim yılında 15 tatilin 3 Şubat tarihinde sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci yeniden ders başı yaptı. Öğrenciler okulların açılmasının üzerinden geçen iki haftalık sürecin ardından ikinci ara tatil ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Nisan ara tatili ne zaman yapılacak? Okullar ne zaman kapanacak?

2021 2022 Eğitim öğretim yıla takvimine göre, okullar 6 Eylül'de açıldı. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında yapıldı. 2’nci dönem ara tatili yani nisan tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak.

2022 okullar ne zaman kapanacak?

Yaz tatili ne zaman? 15 Nisan'da ikinci ara tatilin bitmesiyel birlikte ders başı yapacak olan öğrenciler yaz tatiline 17 Haziran 2022'de girecek. 8. sınıf öğrencileri 5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavına girecek.