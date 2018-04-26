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Nintendo, Switch satışları için iddialı bir hedef belirledi

Konsol konusunda PlayStation ya da Xbox gibi bir başarı elde edemeyen Nintendo, hibrit özellikli mobil oyun konsolu Switch ile aradığı başarıyı yakaladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:26
Nintendo, Switch satışları için iddialı bir hedef belirledi

Nintendo Switch satış anlamında oldukça olumlu bir yıl geçirdi. Geçtiğimiz yıl satışlarını eski yıllara oranla %33 arttırarak 20 milyon satış gerçekleştirdi.

Mario Card ve Zelda Legend of Wild gibi oyunları 9.22 ve 8.48 milyon satılırken, Super Mario Odyssey çok kısa bir süre önce tanıtılmasına rağmen 10.4 milyondan fazla sattı. İlerleyen dönemde yeni oyunlarını piyasaya sürmeye hazırlanan Nintendo, Switch satışlarını arttırarak iddiasını yükseltmeyi amaçlıyor. Firma bu yıl yakaladığı %33’lük artışı %50’lere yükselterek 2018’de 30 milyon Nintendo Switch satmayı hedefliyor.

Piyasada bulunan Switch sayısının Nintendo oyun satışlarına etkisi düşünülürse, gelirinin büyük kısmını bu alandan sağlayan firma için büyük önem taşıyor. Geçmişin efsane oyun firması Nintendo, bu yıl kullanıcıları için piyasaya heyecan verici oyunlar sürecek. Süper Smash Bros, Pokemon, Metroid Prime 4 gibi yeni oyunlar ve eski oyunların yeni sürümleri Nintendo Switch oyunları ailesine katılacak.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:26
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