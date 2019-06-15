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Ninova AVM ailesi genişlemeye devam ediyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM bünyesinde barındırdığı dev kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:14
Ninova AVM ailesi genişlemeye devam ediyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM bünyesinde barındırdığı dev kadrosunu genişletmeye devam ediyor.


Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır’ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park, Bambi yatak markasını alarak büyümeye devam ediyor. Bambi mağaza sorumlusu Zehra Civan Ayzit, ilk şubelerini Diclekent de Diyarbakırların hizmetine açtıklarını söyledi. Bambi yataklarının yoğun ilgi gördüğünü belirten Ayzit, “Gerçekten Diyarbakır halkı Bambi yatağı çok sevdi, artık Diyarbakır’ında bambisi oldu. Yoğun talep üzerine bir şube daha açmaya karar verdik. Tabi bu bağlamda bölgenin gerçekten hem kitlesiyle hem duruşuyla taktir alan alışveriş merkezi olan Ninova Alışveriş Merkezinde çalışmak istedik ve buradaki sürecimize başladık. Şuanda Diyarbakır’da 20 üzeri iş istihdamı sağladık. Bizler kadın girişimci olarak bölgeye ve Diyarbakır’a Bambi ailesi olarak hizmet verip güzel şeyler kazandırmak istiyoruz. Bambi yatağa gayet olumlu dönüşler oluyor ve yoğun ilgi görüyoruz. İşimizi severek en güzel şekilde yapıyoruz ve bunun dönüşü de Diyarbakırlıların ilgisiyle görüyoruz. Şuanda Ninova ailesine katılmaktan çok mutluyuz. İnşallah hep beraber daha güzel günler göreceğiz, daha güzel işlere imza atacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 17:14
  1. sanat
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