Nilüfer’de transfer bitmiyor

Transfer dönemini verimli bir şekilde geçiren Nilüfer Belediyespor, Erkek Hentbol Takımı ve Kadın Voleybol Takımı’na takviyelerini sürdürüyor. Yeşil mavi beyazlı ekip, iki branşta toplam 5 oyuncuyla daha sözleşme imzaladı.

Nilüfer ve Bursa’yı hem voleybol hem de hentbolda en üst ligde başarıyla temsil eden Nilüfer Belediyespor, transfer döneminde bir yandan oyuncularıyla sözleşme yenilerken, diğer yandan da yeni takviyeler yapıyor. Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı son olarak Beylikdüzü Voleybol İhtisas’tan orta oyuncu Sabriye Gönülkırmaz ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent’ten orta oyuncu Aybüke Özdemir’i transfer etti. Nilüfer ekibi iç transferde de pasör Buse Ünal ile sözleşme yeniledi.

Nilüfer Belediyespor hentbolda da iç ve dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Nilüfer Belediyespor son olarak genç oyuncusu Ömür Pehlivan’ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Nilüfer Belediyespor altyapısından yetişen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ömür Pehlivan, kulüp tesislerinde Başkan Muhammet Aydın ile bir araya gelerek sözleşmeye imza attı.

Nilüfer ekibi dış transferde de kadrosuna takviye yapıyor. Mavi yeşil beyazlı ekip son olarak Adıyaman Belediyespor’dan 25 yaşındaki oyun kurucu Kostıantyn Ustymenko ile sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı.