Nilüfer’de kütüphane üyeleri 22 bin kitaba erişebilecek

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri e-kaynak veri tabanını tekrar okurların hizmetine açtı. Nilüfer Kütüphaneleri’ne üye olanlar Türkiye’nin ilk dijital kütüphanesi olan HiperKitap’ın 22 bin kitaplık kataloğundan ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki kütüphaneler, korona virüsü salgını nedeniyle bir süre kapılarını kapasa da e-kaynak veri tabanı aracılığıyla, okurlarına çok zengin bir kitap kaynağına ulaşma imkânı sağlıyor. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’ne üye olanlar HiperKitap’ın yaklaşık 22 bin kitaplık kataloğundan ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

İçeriğinde dil, edebiyat, eğitim, astronomi, uzay, bilgisayar, çevre bilimleri, sosyal bilimler gibi çok sayıda farklı yayın türü olan HiperKitap’tan faydalanmak isteyenlerin http://yordam.nilufer.bel.tr/yordambt/yordam.php? sitesine girerek oturum açmaları gerekiyor. Kullanıcı adı bölümüne TC kimlik numaralarını, şifre kısmına da 1 rakamını yazan üyeler HiperKitap’a girebiliyor.

Hiperkitap’a giren kütüphane üyeleri, aramalar kısmında katalog bölümünü işaretleyecek, katalog ara yüzü ekranda çıkınca tümü yazan kutucuğu "Tür" olarak değiştirecekler. Seçenekler bölümünden e-Kitap’ı seçecek olan okurlar, sağ alttaki

e-kaynaklar kutucuğunu işaretleyecekler ve kaynak listesi açılacak. Okurlar kaynak listesinden istedikleri kitabı seçerek okuma keyfi yaşayabilecek.