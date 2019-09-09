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Nilüfer Müzik Festivalinin sağlık sponsoru değişmedi

Binlerce müzikseveri her yıl Bursa’da bir araya getiren Nilüfer Müzik Festivali’nin sağlık sporsorluğunu yine Medicana Bursa Hastanesi üstlendi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:15
Nilüfer Müzik Festivalinin sağlık sponsoru değişmedi

Binlerce müzikseveri her yıl Bursa’da bir araya getiren Nilüfer Müzik Festivali’nin sağlık sporsorluğunu yine Medicana Bursa Hastanesi üstlendi.


Nilüfer Belediyesi tarafından Balat Ormanı’nda gerçekleştirilen Müzik Festivali’nin sağlık sponsoru, Medicana Bursa Hastanesi oldu. Sanatın ve sporun her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Remzi Karşı, "Hastane olarak sanatın ve sporun yanında her zaman olmayı planlıyoruz. Bu tür organizasyonların sağlık sponsorluğunu üstlenerek destek oluyoruz. Her şeyin başı sağlıktır. Ancak sanat ve sporunda sağlıklı bir toplumun gelişiminde çok destekleyici olduğunun da farkındayız. Bu sebeple bu tur organizasyonların en büyük destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz. Acil yardıma ambulansımız ve sağlık personelimiz tarafından gerekli desteği her zaman vermeye hazırız" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:15
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