Nilüfer Aydan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşımı ortaya çıktı

Agah Özgüç tarafından kaleme alınan bir kitapta, geçmişte eşini aldattığı ve gayrimeşru bir ilişki yaşadığı ifade edilen oyuncu Nilüfer Aydan, yeni bir olay ile gündeme geldi.

Nilüfer Aydan hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağustos ayında düzenlenen iddianamede, 80 yaşındaki Nilüfer Aydan'ın 2018'de sosyal medya hesabından suç içerikli paylaşımlar yaptığı şeklinde ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı yer aldı.

İddianamede, Nilüfer Aydan'ın sosyal medya hesabından 2016-2017 ve 2018'de yaptığı 4 paylaşımın Cumhurbaşkanını tahkir kastı ile yaptığı ileri sürülerek paylaşımların düşünce ve eleştiri özgürlüğünde değerlendirilemeyeceğini belirtildi.

Topu parktaki çocuklara attı

Soruşturma kapsamında ifade veren Nilüfer Aydan ise sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak FETÖ/PDY övgüleri içeren bir paylaşımının olmadığını belirtti.Konuyla ilgili ifade veren oyuncu, 80 yaşında olduğu için teknolojiyi yeterince bilmediğini ve bazen parkta otururken bir şey yazdıracağı zaman orada olan gençlere paylaşımları yazdırdığını söyledi.

Aydan sözlerine şöyle devam etti: "Suça konu paylaşımları kendi cep telefonundan parkta oturan gençler tarafından yazılmış olabilir"

4 yıla kadar hapsi isteniyor

Aydan'ın 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Skandal ifadeler

Aydan hakkında dava açılmasına neden olan bazı ifadeler şöyle: İlüzyonlarla gerçekleri çarpıtmaya, imitasyonlarla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Diktatör kaybedeceğini biliyor. Darbe değil piyes. Eğer beton yığını binalarsa eserin her birini ne kadar pahalıya yaptırdığını bilmiyor muyuz sanıyorsun?