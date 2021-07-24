Nil Nehri'nde korku dolu anlar! Gemi alevlere teslim oldu
Mısır'ın Nil Nehri kıyısında bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.
Nil Nehri kıyısındaki bir gemide belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mısır’ın Giza kentinde, Nil Nehri kıyısındaki bir gemide yangın çıktı. Gemi kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine 3 itfaiye aracı ve polis botu sevk edildi. Gemide bazı işçilerin olduğu belirtildi.
Yangın kontrol altına alındı
Yetkililer, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Soruşturma başlatıldı
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.