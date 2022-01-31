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Kadın - Aile Nikotinin en büyük düşmanı! Sigaranın zararlı etkilerinden kurtaran içecek
Kadın - Aile

Nikotinin en büyük düşmanı! Sigaranın zararlı etkilerinden kurtaran içecek

Sigara içmek, grip veya zatürre gibi bulaşıcı hastalıklara, birçok ölümcül hastalıklara yol açar ve birçok kanser türü riskini artırır. Bu nedenle sigara içmeyiniz...

Yeniakit Publisher
2022-01-31 15:24:00 - 2022-01-31 15:26:32
Nikotinin en büyük düşmanı! Sigaranın zararlı etkilerinden kurtaran içecek

Sigara içmek, damar sertliğinin önlenebilir en önemli nedenlerinden biridir. Akciğerlerde kansere yakalanma, Bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir. Mide ve yemek borusunda karama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır. Pankreas kanseri riski artar. Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler oluşur.

Sigaranın zararlı etkilerinden kurtaran içecek

Sigarayı kullananlar ve pasif içicilerin sigaranın ciğer üzerindeki olumsuz etkilerini giderebilmesi için bu içecek tarif.

Malzemeler

  •  2 yemek kaşığı zerdeçal
  •  400 g soğan
  •  Bir baş parmağı büyüklüğündeki zencefil
  •  400 g bal 1 L su

Hazırlanışı

Balı ve suyu karıştırıp kaynayana kadar ocakta karıştırın. Daha sonra zencefili ve soğanı doğrayıp içerisine atın. Ardından, zerdeçalı da ekleyin. Günde karışımdan bir bardak tüketin. 

 

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