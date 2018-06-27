Nikotini vücuttan atmanın yolları

1. Öncelikle sigarayı kesin bir kararla bırakmalısınız. Bunu başarmak için nikotin terapilerinden yardım alabilirsiniz. Sigarayı aşama aşama bırakmaya karar verirseniz canınızın yine sigara çekeceğini unutmayınız.

2. Su: Nikotin vücudunuzu susuz bıraktığı için daha fazla su içip vücudunuzun su ihtiyacını karşılamalısınız. Günde 8-12 bardak su herkese önerilmektedir. Ayrıca vücudunuzun toksinleri dışarı atmak için suya ihtiyacı vardır. Gerekli miktar su nikotini vücudunuzu terleterek dışarı atmaya yardımcı olur.

3. Egzersiz: Vücudunuzun metabolizmasını hızlandırmak ve nikotini yakmak için spor yapıp bolca terlemelisiniz. Eğer uzun süredir fazla hareket etmiyorduysanız işe kısa ve hızlı yürüyüşlerle başlayabilirsiniz.

4. Portakal: C vitamini bakımından zengin olan portakalı tüketerek nikotinin vücudunuzda düşürdüğü C vitamini seviyesinin yerini doldurmak için şahanedir. Ayrıca portakal yemek metabolizmanızı hızlandırıp nikotini vücudunuzdan daha hızlı atmanızı sağlar.

5. Havuç suyu: Havuç suyu nikotini vücudunuzdan atmaya yardımcı olan A, B, C ve K vitaminleri içerir. Bununla birlikte, nikotinin cildinize verdiği zararı en aza indirir.

6. Ispanak: Vitamin ve folik asit bakımından zengin olan ıspanak vücudunuz için çok yararlıdır. Ayrıca bolca maydanoz yerseniz tütünün tadı daha kötü gelir.

7. Nikotin isteğini artıran alkol, şeker ve kafeinden uzak durmalısınız. Eğer tekrar vücudunuza nikotin alırsanız bütün emekleriniz boşa gider.

8. Kediotu kökü, lobelya, zencefil ve kedinanesi tüketerek vücudunuzdaki nikotini daha kısa sürede atmanız mümkün.

9. Nikotin isteğinizi azaltmak ve unutmak için ağız tiryakiliğinizin yerine geçebilecek sakız, kabuk tarçın, akide şekeri veya sadece kürdanla ağzınızı meşgul edebilirsiniz.

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