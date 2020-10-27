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Dünya Nikol Paşinyan Ermenistan ordusunun cepheden kaçtığını itiraf etti
Dünya

Nikol Paşinyan Ermenistan ordusunun cepheden kaçtığını itiraf etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordusunun cepheden kaçtığını itiraf etti. Paşinyan, "Savaş alanından kaçanların cezalandırılması gerektiğini herkes bilmeli" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:59:00 -
Nikol Paşinyan Ermenistan ordusunun cepheden kaçtığını itiraf etti

Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan ordusu, ağır kayıplar vererek geri çekilmeye devam ediyor. Cephedeki askerler sosyal medyadan yayınladıkları görüntülerde, açlık ve sefaletle boğuştuklarını duyurmaya çalışırken, kendi kaderlerine terk edildiklerini söylüyor.

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı noktalarda, Ermenistan ordusunun teçhizatını bırakarak kaçtığı görülüyor.

Paşinyan kaçışları itiraf etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da Ermeni asker ve subaylarının Azerbaycan'a karşı savaşırken, cepheyi bırakıp kaçtığını kabul etti. Facebook sayfasından yaptığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Paşinyan, cepheden kaçanların cezalandırılacağını söyledi.

Paşinyan, "Savaş alanından kaçanların cezalandırılması gerektiğini herkes bilmeli, hiçbir mazeret kabul edilmemelidir." dedi.

"Taviz vermeye hazırız"

Ateşkesi her defasında bozarak sivillere saldıran Ermenistan'ın lideri Paşinyan, canlı yayın sırasında, Dağlık Karabağ sorunu konusunda taviz vermeye hazır olduklarını söyledi. Paşinyan, Ermeni halkının ve ülkedeki yetkililerin, 'acı olsa bile' taviz vermeye hazır olduğunu söyledi.

star.com.tr

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Yorumlar

Zeki TOKAT

Halen "taviz vermeye hazırız" hazırız diyor. Taviz istemiyoruz Kaşınyan. Karabağ'dan çımk. (Nokta)
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hizipsavar

ya artık o kas kafanıza sokun eski devirler bitti
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