Nike'dan Kürdistan propagandası!

Amerika merkezli spor ayakkabı, giysi ve aksesuar markası Nike, son reklam filminde, "Robin Nazari" adlı bir sarkıcıyla İsveçli yönetmen-prodüktör "Maceo Frost"un kurduğu "Bijî" isimli müzik ikilisinin "Gold (Altın)" isimli şarkısını kullandı.

Şirketin Instagram hesabından paylaşılan reklam filminde, "Nike Air. Şampiyon sporcuların tam özelliklerine göre tasarlandı. Nike Air'i deneyimlemek için bio’daki bağlantıya tıkla. #WinOnAir." ifadelerine yer verildi. Reklam filmi, Nike'ın 10 milyon takipçili X hesabından da paylaşıldı.

Sosyal medya hesaplarından yayınlanan reklam filminde "London to Kurdistan. I like to wear my gold, like a Kurdish mum." yani "Londra'dan Kürdistan'a. Altınımı bir Kürt anne gibi takmayı seviyorum." ifadelerinin yer aldığı duyuldu.

Şarkının orijinal klibinde, bir kuyumcuda altın alışverişi sırasında çekilen sahneler yer alıyor.

