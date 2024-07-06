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Gündem Nike'dan Kürdistan propagandası!
Gündem

Nike'dan Kürdistan propagandası!

Yeniakit Publisher
2024-07-06 19:08:00 - 2024-07-06 19:10:40
Nike'dan Kürdistan propagandası!

ABD merkezli spor ayakkabı, giysi ve aksesuar markası Nike, yeni reklam filmini, içinde "Londra'dan Kürdistan'a. Altınımı bir Kürt anne gibi takmayı seviyorum." cümlesinin geçtiği şarkıyla yayınladı. Reklam filmi büyük tepki çekti.

Amerika merkezli spor ayakkabı, giysi ve aksesuar markası Nike, son reklam filminde, "Robin Nazari" adlı bir sarkıcıyla İsveçli yönetmen-prodüktör "Maceo Frost"un kurduğu "Bijî" isimli müzik ikilisinin "Gold (Altın)" isimli şarkısını kullandı.

Şirketin Instagram hesabından paylaşılan reklam filminde, "Nike Air. Şampiyon sporcuların tam özelliklerine göre tasarlandı. Nike Air'i deneyimlemek için bio’daki bağlantıya tıkla. #WinOnAir." ifadelerine yer verildi. Reklam filmi, Nike'ın 10 milyon takipçili X hesabından da paylaşıldı.

Sosyal medya hesaplarından yayınlanan reklam filminde "London to Kurdistan. I like to wear my gold, like a Kurdish mum." yani "Londra'dan Kürdistan'a. Altınımı bir Kürt anne gibi takmayı seviyorum." ifadelerinin yer aldığı duyuldu.

Şarkının orijinal klibinde, bir kuyumcuda altın alışverişi sırasında çekilen sahneler yer alıyor.

(TELİF HAKKI NEDENİYLE VİDEOYU YAYINLAYAMIYORUZ)
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