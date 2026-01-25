  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Büyük İsrail" hayali çöktü: Gazze'nin koruyucusu Erdoğan olacak! Yola düşen Türk bayrağı için duyarlı davranış: Sancağı yerden kaldırıp bağırlarına bastılar! ABD polisinden Ölüm Tehditli Düzen! Şerif gençlere 2 seçenek sundu: "Ya Hapis Ya Mezarlık!" Libya sahalarında Türkiye dönemi başlıyor: O tarihi imzayla dengeler değişti! İşte YPG’li teröristlerin gerçek yüzü! Öldürdükleri sivillere yaptıkları kan dondurdu Filistin futboluna ambargo engeli! Çin'den gelen o sevkiyat İsrail duvarına çarptı ABD'de alarm! Raflar boşaltıldı CHP adeta çürümüş bir muhalefet anlayışına sahip Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi Kudüs çağrısı: Neden beşinci siz olmayasınız? Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş!
Spor Fenerbahçe - Göztepe | CANLI ANLATIM
Spor

Fenerbahçe - Göztepe | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe - Göztepe | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fenerbahçe 1 - 0 Göztepe skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Fenerbahçe 1 - 0 Göztepe

18' Nene çalımlarla gelip topu soldaki Musaba'ya bıraktı. Musaba'nın yakın direğe vuruşu direkten döndü.

17' GOL! Nene topu ağlara gönderdi. Sol kanattan şık hareketlerle ceza sahasına giren Musaba, topu yerden içeri çevirdi. Kale önüne hareketlenen Nene, topu boş ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

12' Karşılaşmada orta saha mücadeleleri dikkat çekiyor. Oyun şu ana kadar yapılan fauller sebebiyle sık sık durdu.

6' Olaitan'ın şutu üstten auta gitti.

5' Sarı Kart - Yiğit Efe Demir

3' Sarı Kart - Allan Godói

3' Göztepe sol kanattan köşe vuruşu kazandı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.

Göztepe: Lis, Taha, Allan, Ogün, Arda, Efkan, Olaitan, Miroshi, Cherni, Guilherme, Janderson.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23