Fenerbahçe - Göztepe | CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fenerbahçe 1 - 0 Göztepe skoruyla devam ediyor.
Fenerbahçe 1 - 0 Göztepe
18' Nene çalımlarla gelip topu soldaki Musaba'ya bıraktı. Musaba'nın yakın direğe vuruşu direkten döndü.
17' GOL! Nene topu ağlara gönderdi. Sol kanattan şık hareketlerle ceza sahasına giren Musaba, topu yerden içeri çevirdi. Kale önüne hareketlenen Nene, topu boş ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
12' Karşılaşmada orta saha mücadeleleri dikkat çekiyor. Oyun şu ana kadar yapılan fauller sebebiyle sık sık durdu.
6' Olaitan'ın şutu üstten auta gitti.
5' Sarı Kart - Yiğit Efe Demir
3' Sarı Kart - Allan Godói
3' Göztepe sol kanattan köşe vuruşu kazandı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.
Göztepe: Lis, Taha, Allan, Ogün, Arda, Efkan, Olaitan, Miroshi, Cherni, Guilherme, Janderson.