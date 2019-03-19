Nike üretim merkezini Türkiye'ye taşıyor Spor giyim firması Nike, Ortadoğu ve Avrupa'daki tek üretim merkezini Ağrı'da kurma kararı aldı.

ABD'li giyim firması Nike'ın Ortadoğu ve Avrupa'daki tek üretim merkezini Ağrı'ya kuracağı belirtildi. Sabah'tan Pınar Çelik'in haberine göre, Nike, Ağrı'daki Tekstilkent projesi kapsamında Ortadoğu ve Avrupa'daki tek üretim merkezini Ağrı'ya taşıyor. 2 yılda 5 bin kişinin çalışması planlanan üretim merkezinde işlenen tekstil ürünlerinin ihracatı da Ağrı üzerinden gerçekleştirecek. 2019'un sonbaharında tamamlanacak Marka, Ağrı Valiliği'nin hibe olarak sunduğu fabrika binasında düşük enerji maliyeti avantajından yararlanıp ilk etapta Avrupa ve Ortadoğu'ya ardından da Afrika'ya ihracat gerçekleştirecek. Üretim Nike'ın Türkiye'deki üreticisi Yeşim Tekstil ile birlikte hayata geçirilecek. Fabrikada nano teknolojik ürünlerin yanı sıra dünyada hızlı modaya uygun basic ürünlerin de üretimi yapılacak. Ağrı'da üç etaptan oluşacak Tekstilkent projesinin ilk etabı tamamlandı. 2019 sonbahar dönemine kadar 50 bin metrekarelik proje tamamlanmış olacak.

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