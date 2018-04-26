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Nike korsan yazılım kullandığı için davalık oldu

Quest isimli yazılım şirketi, Nike'ın telif hakkı ihliali yaptığını ve korsan yazılımlar kullandığını iddia ederek şirkete dava açtı.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:15
Nike korsan yazılım kullandığı için davalık oldu

İddialara göre Nike, güvenlik sertifikası olmayan, yalnızca yetkilendirilmemiş sitelerde kullanılan korsan yazılımları kullanıyor. Quest, Nike yetkililerini bu konu ile ilgili uyardığını ancak şirketin lisans ücretlerini ödemeyi reddettiğini ve düzeltmeye gitmediğini açıkladı. 

Quest ve Nike, 2001 senesinden beri yürürlükte olan bir lisans sözleşmesine sahip ancak Quest geçen sene yaptığı denetimler sırasında tüm yazılımların lisanslanmadığını fark etmiş ve Nike ile bu konuda görüşme sağlamış. Nike'ın Quest Lisans Anahtar Sistemini atlatmak için korsan anahtarlar kullandığı ve bazı yazılımları şirketin izni olmadan kullandığı ortaya çıktı.

Nike'ın ürünlerin lisans ücretlerinin ödenmesi talebini reddetmesi üzerine ise Quest, çözümü dava açmakta bulmuş. Henüz kaç yazılımın lisanssız kullanıldığı tam olarak belirlenememiş ve bu tür detayların dava süresinde ortaya çıkması bekleniyor. Eğer dava Quest'in lehine ilerlerse, şirketin Nike'dan büyük bir tazminat alacağı düşünülüyor.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:15
  1. Nike

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