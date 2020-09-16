Nikaragua'da Devlet Başkanı'ndan muhaliflere müebbet tehdidi

MANAGUA (AA) - Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, muhalifleri ömür boyu hapis cezasına çarptırmakla tehdit etti.

Ortega, Nikaragua'nın 199. bağımsızlık yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, ömür boyu hapis cezasının yürürlüğe girmesi amacıyla gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için parlamentoya teklif götürüldüğünü hatırlattı.

Müebbet hapis cezasının bazı muhaliflere karşı kullanılabileceğini söyleyen Ortega, "uluslararası bir anlaşma" nedeniyle ülkede ölüm cezası verilemediğini belirterek "Suçlular için müebbet hapis cezasına başvurmayacağımıza dair bir söz vermedik." dedi.

Ortega, görevden ayrılması için 2018'de protesto gösterileri düzenleyen ve güvenlik güçleri tarafından şiddet kullanılarak dağıtılan öğrenciler ile muhalifleri "emperyalizm savaşçıları" olarak niteledi.

Öğrenci ile muhaliflerin daha önce affedildiği için kendilerini dokunulmaz sandığını savunan Ortega, "Kulak verin, onlara zaten bir af olanağı sağlandı ancak başka bir af olmayacak." diye konuştu.

Ortega, 2018'deki protestolarda polis ve iktidardaki Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) üyelerine karşı menfur suçlar işlendiğini dile getirdi.

Muhaliflerin bu başarısız darbede ABD tarafından desteklendiğini ileri süren Ortega, "Onlar şeytanın, nefretin çocukları ve nefretle dolular, nefret yüklenmişler." ifadesini kullandı.

Ortega, Mulukuku bölgesinde yakın zamanda tecavüz edilip öldürülen 10 ve 12 yaşlarındaki iki kız çocuğunu anımsatarak müebbet hapis cezasının 18 yaşından küçüklere karşı suç işleyenlere de uygulanabileceğini söyledi.

Hukuki düzenleme kararını geçen hafta Ortega'nın eşi Başkan Yardımcısı Rosario Murillo duyurmuştu. Murillo, yasa değişikliğinin parlamentoda kabul edileceğini ifade etmişti.

Muhalif liderler, hükümetin söz konusu düzenlemeyi yeni baskı aracı olarak kullanabileceği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Ceza yasasına göre hapis cezasının üst sınırının 30 yıl olduğu ülkede, müebbet hapis cezasının uygulamaya geçebilmesi için anayasada değişiklik yapılması gerekiyor.