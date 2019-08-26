Nikaragua'da "dang humması" salgını

ANKARA (AA) - Nikaragua'da, bu yılın başından bu yana 14 kişinin dang humması nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.



Prensa Latina ajansının haberine göre, Nikaragua Sağlık Bakanlığından yayımlanan açıklamada, dang humması nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 2019 başından bu yana 14 kişinin öldüğü belirtildi.

Bakanlık bu ay başında doğrulanmış dang humması vakası sayısının 2 bin 232 olduğunu duyurmuştu.

Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın eşi ve Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, hükümetin, dang humması virüsünü bulaştıran "Aedes aegypti" türü sivrisineklerin yayılmasına karşı mücadelede kararlı olduğunu ifade etmişti.

- Çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor

Dang humması virüsü, insanlara "Aedes aegypti" türü sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.



Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.