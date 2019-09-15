Nikaragua'da Amerikan Devletleri Örgütü yetkililerin ülkeye girişi yasaklandı!

Nikaragua'da muhalefet koalisyonunun üyesi öğrenci lideri Nairobi Olivas, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, OAS sekreterliğinin kendisine, Nikaragua hükümetinin, yarın başkent Managua'yı ziyaret etmesi planlanan 7 örgüt yetkilisinin ülkeye girişine izin vermeyeceğini bildirdiğini söyledi.

OAS'ın ülkeye girişi yasaklanan 7 yetkilisinden 5'inin, Orta Amerika ülkesinde siyasi krizi gözlemlemek için oluşturulan özel komisyonun üyesi olduğu ve Olivas'ın, ziyaretleri sırasında komisyon üyeleriyle bir araya gelmesinin planlandığı belirtildi.

Muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı'nın lideri Azahalea Solis de hükümetin bu kararı üzerine derhal bir durum değerlendirmesi yapacaklarını kaydetti.

Yurttaş İttifakı temmuz ayında hükümet ile yürütülen müzakerelerde ara buluculuk yapan OAS'a gönderdiği mektupta, geçen yılki hükümet karşıtı gösterilerle patlak veren krizi çözmek üzere yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri ve muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler şubat ayında başlamıştı.

KAYNAK: AA