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Dünya Nikaragua, Berlin Büyükelçiliğini kapattı
Dünya

Nikaragua, Berlin Büyükelçiliğini kapattı

Yeniakit Publisher
2024-04-11 17:12:00 -
Nikaragua, Berlin Büyükelçiliğini kapattı

Nikaragua, Uluslararası Adalet Divanında Almanya aleyhine açtığı davanın ardından, Berlin Büyükelçiliğini kapatma kararı aldı.

Nikaragua, Uluslararası Adalet Divanında Almanya aleyhine açtığı davanın ardından, Berlin Büyükelçiliğini kapatma kararı aldı.

Nikaragua, Uluslararası Adalet Divanında Almanya aleyhine açtığı davanın ardından büyükelçiliğini kapatma kararı aldı.

Konuya dair Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nikaragua'nın, Berlin'deki büyükelçiliğini kapattığı belirtildi.

Almanya'dan gelecek konsolosluk işlemleri ve diğer taleplerle Nikaragua'nın Avusturya'daki büyükelçiliğinin ilgileneceği kaydedildi.

Nikaragua, Almanya'yı siyonist işgal rejimine silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma katkıda bulunduğu için, Uluslararası Adalet Divanında Almanya aleyhine dava açmıştı.
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Nikaragua ayrıca Almanya'nın siyonist silah sevkiyatının derhal durdurmasını ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik fonların yeniden ödenmeye başlamasını istiyor. (İLKHA)

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