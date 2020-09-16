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Aktüel Nikahlarını Horma Kanyonu'nda kıydırdılar
Aktüel

Nikahlarını Horma Kanyonu'nda kıydırdılar

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:06:43 -
Nikahlarını Horma Kanyonu'nda kıydırdılar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da evlenen diş hekimi çift, nikahlarını Horma Kanyonu'nun girişinde kıydırdı.

Kanyonlarıyla ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, ziyaretçilerin yanı sıra evlenen çiftlerin de tercih ettiği mekanlarından biri haline geldi.

Pınarbaşı Devlet Hastanesinde diş hekimliği yapan Feyza Neslihan Yüce ile Faruk İnce'nin kanyon girişindeki nikahını, Belediye Başkanı Şenol Yaşar kıydı.

Yaşar, genç çifte mutluluk diledi.

Pınarbaşı'nın çok özel bir ilçe olduğunu söyleyen Yaşar, "Kanyonları, şelaleleri ve mağaralarıyla doğa harikası Pınarbaşı görenleri büyülüyor. Son dönemde artan ziyaretçi sayısı da bunu gösteriyor." dedi.

Horma Kanyonu'nun, ziyaretçilerine unutulmaz güzellikler sunduğunu vurgulayan Yaşar, "Gençlerimiz bu güzelliğin yanı başında nikahlarını kıyarak bu güzel günlerini daha da anlamlı hale getiriyor. Çiftimizi kutluyoruz." diye konuştu.

Feyza Neslihan Yüce de salgın nedeniyle nikahlarını açık havada kıydırmak istediklerini dile getirerek "Böyle doğa harikası bir yerde nikahımızı kıyarak Horma'nın güzelliğini hikayemize eklemek istedik." ifadesini kullandı.

Yüce, doğal güzellikleriyle büyüleyen bir ilçede görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

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