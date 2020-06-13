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Aktüel

Nikahlarda tokalaşma veya temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak, mesafe korunacak. Hediyeler uygun yere konulacak bir kutuya bırakılabilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:35:36 -
Nikahlarda tokalaşma veya temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak, mesafe korunacak. Hediyeler uygun yere konulacak bir kutuya bırakılabilecek
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Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

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