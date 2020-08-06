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İSLAM

Nikah hangi durumlarda düşer?

Boşanma Türkiye'de oldukça yaygınlaşmakta. Yapılan araştırmalarda evliliklerin ilk 5 yılında eşler arasında geçimsizlik söz konusu olmakta ve aile ve toplum yapısını bozan boşanmalar gerçekleşmektedir. Nikahı düşüren haller nelerdir? Zina nikahı düşürür mü? Eşlerin uzun süre dargın kalması, ayrı durmaları, nikahın sıhhatine olumsuz etki eder mi? Nikahı düşüren durum ya talaktır ya da fesihtir. Talak bilindiği üzere Allah (C.C) tarafından eşlere verilen bir haktır. Peki nikah hangi durumlarda düşer? Birleşme olmadan boşanmanın hükmü nedir? Boşanma esnasında şahitlerin olması gerekir mi?

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:34:00 -
Nikah hangi durumlarda düşer?

Boşama anlamına gelebilecek kinayeli sözlerle boşanma meydana gelir mi? İslam hukukuna göre boşama için kullanılan sözler iki türlüdür. Bunlardan birisi boşamadan başka bir anlama gelmesi mümkün olmayan, sadece boşama için kullanılan “Seni boşadım, boşsun, boş ol.” gibi sözlerdir. Bunlara sarih/açık sözler denir. Diğeri de boşama anlamına gelebileceği gibi, başka anlamlara da gelebilen sözlerdir. Bu tür ifadelere de kinayeli sözler denir.

Defol git demekle nikah düşer mi?

“Git babanın evine.”, “Defol git.”, “Sen benim karım değilsin.”, “Ben senin kocan değilim.” gibi ifadeler, boşamada kullanılan kinayeli sözlerdendir. Bu tür sözlerin boşanmada etkili olabilmesi için, erkeğin bu sözleri boşama kastıyla söylemiş olması gerekir. Bu vb. kinayeli sözlerle boşamaya niyet edildiği takdirde bir bâin (kocaya tek taraflı olarak evliliği sürdürme hakkı vermeyip yeni bir nikâh akdi gerektiren) talak meydana gelir (Merğînânî, el-Hidâye, III, 166). Şâfiîlere göre ise böyle kinayeli sözlerle yapılan boşamalar ric’î (kocaya tek taraflı olarak evliliği sürdürme hakkı veren boşama) sayılır. ( Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, III, 439)

‘Boşarım’ demekle boşanma meydana gelir mi?

Boşama, yetkili kişi veya kurumun kesin kararı ve bu kararın yoruma yer bırakmayacak şekilde açık sözlerle ifade edilmesiyle olur.

Türkçede geniş zaman için kullanılan “Boşarım” sözü bu nitelikte olmayıp boşama tehdidi anlamına gelir. Dolayısıyla bu sözle boşama meydana gelmez.

Boşama, kişinin eşine söylediği “Boşsun”, “Boş ol”, “Boşadım” veya “Karım boştur” gibi boşama iradesini ortaya koyan “şimdiki veya geçmiş zamanlı” ifadelerle ya da mahkemenin kararıyla gerçekleşir.

Nikahla ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız

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