Nijeryalı korsanlar Ukrayna gemisini soyup mürettebatı kaçırdı Ukrayna’ya ait bir gemi, Gine Körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlar tarafından soyularak mürettebatı kaçırıldı.

Ukrayna’ya ait bir gemi, Gine Körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlar tarafından soyularak mürettebatı kaçırıldı.

Ukrayna Odessa Bölgesel Ticaret Birliği Deniz Taşımacılığı İşleri, Ukrayna’ya ait konteyner gemisinin soyulduğunu açıkladı. Açıklamada, Contship Oak isimli geminin Gine Körfezi açıklarında Nijeryalı korsanlarca durdurulduğu, gemide bulunan değerli eşyaların çalındığı ifade edildi. Gemi mürettebatından 4 kişinin de korsanlar tarafından bilinmeyen bir rotaya kaçırıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Nijerya Büyükelçiliği tarafından ortak çalışma sürdürülüyor.

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