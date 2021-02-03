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Ekonomi Nijerya'dan yola çıktı... 6 Şubat'ta Türkiye'de olacak
Ekonomi

Nijerya'dan yola çıktı... 6 Şubat'ta Türkiye'de olacak

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi LNG Bonny II 6 Şubat'ta Türkiye'de olacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 09:17:00 -
Nijerya'dan yola çıktı... 6 Şubat'ta Türkiye'de olacak

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Bonny II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 6 Şubat'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 23 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi İtalya açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 177 bin metreküp kapasiteli geminin, 6 Şubat'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bermuda bandıralı gemi, 2015'te inşa edilmişti.

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