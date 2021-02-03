Nijerya'dan yola çıktı... 6 Şubat'ta Türkiye'de olacak
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi LNG Bonny II 6 Şubat'ta Türkiye'de olacak.
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "LNG Bonny II" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 6 Şubat'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 23 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi İtalya açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 177 bin metreküp kapasiteli geminin, 6 Şubat'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bermuda bandıralı gemi, 2015'te inşa edilmişti.