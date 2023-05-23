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Dünya Nijerya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi
Dünya

Nijerya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Yeniakit Publisher
2023-05-23 00:31:00 -
Nijerya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Türk vatandaşlarının Nijerya'da kullandıkları oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Nijerya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde 20-21 Mayıs'ta yapıldı.

Diplomatik torbalara konuldu

Elçilikte oy kullanma işlemlerinin dün yerel saatle 22.00'de tamamlanmasının ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, müşahitler nezaretinde mühürlenerek diplomatik torbalara konuldu.

Akşam saatlerinde havalimanına taşınan oy torbaları, diplomatik kurye eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçağa konuldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 584 kayıtlı seçmenin bulunduğu Nijerya'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için 100 kişi oy kullanmıştı.
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