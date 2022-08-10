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Dünya Nijerya'daki selde 6 bini aşkın ev hasar gördü
Dünya

Nijerya'daki selde 6 bini aşkın ev hasar gördü

​Nijerya'nın Kano eyaletinde etkili olan sel ve fırtına nedeniyle 6 bin 417 ev hasar gördü, 9 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 09:13:00 -
Nijerya'daki selde 6 bini aşkın ev hasar gördü

Kano Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı Genel Sekreteri Sale Jili, Nisan ayından bugüne kadar 10 yerel yönetim bölgesinde sel ve fırtına nedeniyle 6 bin 417 evin hasar gördüğünü, maddi zararın 1,3 milyon dolar kadar olduğunu ifade etti.

Sel ve fırtınalarda şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını söyleyen Jili, etkilenen bölgelere yardımların ulaştığını belirtti. (İLKHA)

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