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Aktüel Nijerya'daki SARS karşıtı protesto eylemlerinde iki haftada 54 kişi öldü
Aktüel

Nijerya'daki SARS karşıtı protesto eylemlerinde iki haftada 54 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-22 00:54:05 -
Nijerya'daki SARS karşıtı protesto eylemlerinde iki haftada 54 kişi öldü

ABUJA (AA) - Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden gösterilerde iki haftada 54 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, özel polis biriminin "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 7 Ekim'den bu yana ülke genelinde devam eden protestoların şiddet eylemlerine dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkede devam eden protesto gösterilerinde iki haftada 54 kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Lagos eyaletindeki Lekki bölgesinde dün protestoculara yönelik silahların da kullanıldığı saldırıda ölenlerin olduğu, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

- Gösteriler, ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce, bir gencin SARS tarafından öldürülmesi ile sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayıldı.

Edo eyaletinde de dün protestocuların bir cezaevine düzenlediği baskında yaklaşık 200 mahkum firar etmişti.

Ülkede devam eden protesto eylemlerinde, pazartesi günü erken saatlerde farklı bölgelere askerler konuşlandırılırken Lagos, Edo ve Plateau gibi 8 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.


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