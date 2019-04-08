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Nijerya'daki intihar saldırısında bilanço ağır!

Nijerya’da çifte intihar saldırısından sonra ölü sayısı 11’e çıktı. Saldırıyı henüz üstlenen yok.

08 Nisan 2019 Pazartesi 14:19
Nijerya'daki intihar saldırısında bilanço ağır!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda yapılan çifte intihar saldırısında ölü sayısı 11'e çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Muna Garage bölgesinde düzenlenen çifte saldırıda, yaralılardan 6'sının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 11'e yükseldi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi ölmüş, 46 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Boko Haram terör örgütünün bölgede benzer saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.

20 binden fazla ölü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 14:19
  1. Nijerya
  2. intihar saldırısı
  3. Batı Afrika
  4. Boko Haram

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