  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da zincirleme kazanın ardından yangın çıktı: 23 ölü
Aktüel

Nijerya'da zincirleme kazanın ardından yangın çıktı: 23 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-24 00:39:58 -
Nijerya'da zincirleme kazanın ardından yangın çıktı: 23 ölü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Kogi eyaletinde akaryakıt taşıyan tanker ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kogi eyaletine bağlı Felele bölgesinde Lokoja-Abuja kara yolunda kontrolden çıkan tanker 5 araca çarptı.

Çarpışmanın ardından çıkan yangında aralarında 7 çocuk bulunduğu 23 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ilimizde Camilerden anons yapılıyor! Vali ‘durum ciddi’ dedi
Gündem

Bir ilimizde Camilerden anons yapılıyor! Vali ‘durum ciddi’ dedi

Malatya'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapan Vali Aydın Baruş, salgına karşı camilerden anons yapıldığını duyurdu...
Yer Diyarbakır: Korku dolu anlar kamerada! Yılanları çekerken bir anda....
Yerel

Yer Diyarbakır: Korku dolu anlar kamerada! Yılanları çekerken bir anda....

Diyarbakır’da yılanların çiftleşme dansını cep telefonuy ile görüntülemeye çalışanlar yılanların bire anda onlara yönelmesiyle büyük şok yaş..
Erdoğan-Macron görüşmesi büyük yankı uyandırdı
Dünya

Erdoğan-Macron görüşmesi büyük yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesi Fransız basınında büyük yankı..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı