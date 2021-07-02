Nijerya'da Twitter için yapılan başvuru kabul edilmedi
Nijerya'da Twitter yasağının kaldırılması için yapılan girişim Meclis araştırma komisyonu tarafından kabul edilmedi.
Meclis temsilcilerinden Toby Okechukwu, yaptığı açıklamada, Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini araştırmak üzere komisyon kurulduğunu belirtti.
Meclise sunulan raporu yetersiz bulduklarını kaydeden Okechukwu, bu nedenle yasağın kaldırılmasını reddettiklerini söyledi.
Okechukwu, Twitter şirketinin ülkede faaliyet göstermesi için yeterince araştırılmadığını savundu.