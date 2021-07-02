  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Nijerya'da Twitter için yapılan başvuru kabul edilmedi
Biden felaketin yaşandığı bölgeyi ziyaret etti
Beyoğlu’ndaki gösteriye polis müdahalesi
Normalleşmenin ilk gecesinde silahlı kav
Gündem Nijerya'da Twitter için yapılan başvuru kabul edilmedi
Gündem

Nijerya'da Twitter için yapılan başvuru kabul edilmedi

Nijerya'da Twitter yasağının kaldırılması için yapılan girişim Meclis araştırma komisyonu tarafından kabul edilmedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 04:14:00 -
Nijerya'da Twitter için yapılan başvuru kabul edilmedi

Meclis temsilcilerinden Toby Okechukwu, yaptığı açıklamada, Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini araştırmak üzere komisyon kurulduğunu belirtti.

Meclise sunulan raporu yetersiz bulduklarını kaydeden Okechukwu, bu nedenle yasağın kaldırılmasını reddettiklerini söyledi.

Okechukwu, Twitter şirketinin ülkede faaliyet göstermesi için yeterince araştırılmadığını savundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay